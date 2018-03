El tema de hoy: El reto de Villanueva

Ayer se confirmó a César Villanueva como primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra. Será la segunda vez que el ahora congresista ocupará este cargo, luego de su primera experiencia durante el humalismo, que fue muy corta, por sus diferencias con Nadine Heredia. Sin más, veamos los retos que tiene Villanueva por delante.

El primer desafío que tiene es el de conciliar con todas las fuerzas políticas, algo que no logró hacer ninguno de los titulares de la PCM del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un punto a su favor es que, al ser de Alianza para el Progreso, es un miembro de la oposición y eso es lo que ha generado comentarios a su favor por parte de sus colegas de otras bancadas e incluso del propio oficialismo. Eso no es algo menor; tender puentes con Fuerza Popular, por ejemplo, le permitirá a Vizcarra poder enfocarse en su hoja de ruta sin tener encima al gran bloque naranja. Villanueva tendrá que amortiguar con diálogo las demandas del fujimorismo, que apoyó en todo momento su propuesta de vacar a PPK antes de que este dimitiera.

Pero hay temas inmediatos en los que el gobierno debe dar cara y marcar posición. Vizcarra se ha dado cuenta de uno de ellos y es la reconstrucción del norte. El jefe de Estado ha dicho que se debe acelerar los trámites y suponemos que el nuevo premier empujará el coche en esa ruta. Ahora se deben esperar los resultados en ese caso. En su mensaje a la nación, el presidente dijo que dispondrá una mayor inversión en educación y salud, tópicos en los que cada gestión que pasa parece no hacer los méritos suficientes porque los sistemas siguen sufriendo por falta de presupuesto. En esa línea, entonces, debemos ver claros ejemplos de trabajo: no ver más colas para la atención en hospitales y que los escolares inicien las clases en los días programados, sin más complicaciones de infraestructura o negligencias.

Otro aspecto en el que se debe tomar una decisión es en el proyecto de paso de trabajadores CAS a planillas del Estado. La gestión anterior dejó una alternativa a esta norma que ahora debe debatirse en el Pleno: que la contratación sea de manera gradual o que no abarque a los más de 500 mil empleados, ya que afectaría el erario nacional. Y como dos últimos puntos están la observación de la Ley Mulder y si recibirán a Maduro en la próxima Cumbre de las Américas. Como dijo Vizcarra, no hay tiempo que perder.