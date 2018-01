El tema de hoy: Reconciliación y gestos

La premier Mercedes Aráoz esbozó ayer, en una columna publicada en El Comercio, la aún desdibujada línea que seguiría el gobierno para lograr la reconciliación que tanto ha pregonado desde que el presidente Kuczynski indultó al ex gobernante Alberto Fujimori. Su principal apuesta, por lo que dejó entrever, es comprometer al fujimorismo en ese objetivo.

Esto último queda claro cuando Aráoz no puede evitar reconocer que este sector político “es una de las principales fuerzas políticas del país”, con una innegable mayoría de representación en el Congreso. Por tanto, lo señala, es complicado alcanzar el diálogo entre las partes si Fuerza Popular, complacida con la liberación de su líder, no participa.

La primera ministra se refiere a los diez años de gestión de A. Fujimori como “un régimen autoritario”, pero no deja de destacarlo como el periodo en el que se gestaron las reformas económicas “que nos permitieron, como nunca antes en nuestra historia, sacar a millones de compatriotas de la pobreza”. Entonces, lo que parece hacer la PCM es intentar persuadir al fujimorismo para que se sume a su planteamiento. ¿Pero será lo mejor para PPK, considerando que este bloque ha respaldado toda interpelación y censura, incluyendo la moción de vacancia, contra los miembros del Ejecutivo?

Ahora, Aráoz no olvida mencionar a los familiares de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Les manifiesta que la gracia otorgada al ex mandatario no implica olvidar las matanzas, y la presenta como el inicio de un proceso para “cerrar heridas”. Sin embargo, es el gobierno el que ha marcado más distancias con este grupo, que legítimamente hace llegar sus reclamos.

PPK dijo que no indultaría a A. Fujimori, y lo hizo; dijo que dialogaría con las víctimas para atender sus denuncias, y hasta hoy no lo hace. Gloria Cano, de Aprodeh, señaló a Perú21 que antes del indulto pidieron tener una reunión con el presidente, pero en el gobierno no aceptaron el encuentro. ¿Cómo buscar la reconciliación así?

De otro lado, Aráoz asegura que existe compromiso para la lucha contra la corrupción, pero el propio presidente se negó en reiteradas ocasiones a dialogar con la comisión Lava Jato por sus vínculos con Odebrecht. El gobierno se ha propuesto mucho, pero aún ofrece poco para convencer.