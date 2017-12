El tema de hoy: Rebeldía naranja

La abstención de diez congresistas de Fuerza Popular, entre ellos Kenji Fujimori, al momento de votarse el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, constituyó –en términos prácticos– la segunda derrota de Keiko Fujimori en 19 meses.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en la segunda vuelta de los comicios generales, el contendor no fue el jefe de Estado, aunque fuera su destitución la que estaba en debate. Fue su padre Alberto Fujimori quien, jugando en pared con su díscolo hermano Kenji, le dio la estocada final a su pretensión de vacar a quien, en junio de 2016, le ganó el sillón presidencial por poco más de 42 mil votos.

Aún así, lo ocurrido la noche del jueves 21 no es solo producto de una alineación infraterna en el clan Fujimori, sino también de la impericia –quizá sea mejor llamarlo torpeza– política de Keiko Sofía, que no parece haber logrado consolidar su autoridad en Fuerza Popular, a tal punto que no solo su hermano Kenji sino otros congresistas como Maritza García se dan el lujo de mezquinarle el liderazgo de la agrupación y trasladárselo a su encarcelado progenitor.

Además de su permanente confrontación con el Ejecutivo, la lideresa de Fuerza Popular se ha abierto flancos internos que ahora le pasan la factura. NO escuchó la voz de los provincianos y privilegió a una cúpula que se convirtió en la única pasajera del mototaxi naranja.

Allí no había sitio para los Galván, los Bocángel ni los Ramírez, y eso fue capitalizado por su hermano, que ahora parece estar a solo unas semanas, quizá días, de alcanzar lo que ha sido su único objetivo conocido: la excarcelación de su padre.

Este ninguneo político es el que le pasa ahora las cuentas a doña Keiko. Se las pasó el 21/12. Y aunque haya pasado inadvertido, se las pasó también una semana antes, cuando solo 37 de sus congresistas avalaron la moción de interpelación al titular de Agricultura. Doce votaron en contra, uno se abstuvo y otros cuatro se quedaron callados.

La rebeldía, entonces, no es nueva en predios naranjas. La diferencia es que esta vez los keikistas no están dispuestos a pasarla por alto.