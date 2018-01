El tema de hoy: Más preguntas para PPK

El presidente Pedro Pablo Kuczynski todavía tiene mucho que aclarar al país, porque de lo poco que ha explicado de manera pública sobre sus vínculos con Odebrecht, nos ha dejado más dudas que certezas. Ya ha pasado más de un mes desde que la comisión Lava Jato le envió al mandatario un nuevo oficio para que fije fecha, hora y lugar del interrogatorio al que este se comprometió luego de que la constructora brasileña informara que contrató a la firma de Kuczynski (Westfield Capital) cuando este era titular de Economía.

Lo curioso es que, para responder a este grupo, el gobierno, con dinero de todos los peruanos, contrató hace varios días a un estudio de abogados, por S/180 mil, para que asesore al mandatario en la diligencia (ojo, el cuestionamiento que tiene es por su empresa, no por su gestión como ministro). A estas alturas hubiéramos esperado que ya tuvieran las cosas claras para recibir a la comisión.

Hasta ahora, lamentablemente, el mandatario ha compartido su versión a cuenta gotas, y recién cuando se vio cercado por las pruebas que aparecían. Recordemos. En noviembre, tras las declaraciones de M. Odebrecht, nos dijo que nunca estuvo vinculado ni comercial ni profesionalmente a la constructora brasileña; semanas después, él mismo informó que había asesorado a H2Olmos, una filial de Odebrecht. Luego llegó lo que todos conocemos: la empresa reveló que contrató a Westfield, la compañía unipersonal de PPK, de 2004 a 2007.

El presidente se defendió diciendo que no sabía de esos contratos, y que fue su socio Gerardo Sepúlveda el que gestionó los negocios. Y acá viene el nuevo tema por aclarar, porque en los últimos días se ha conocido que Kuczynski no habría perdido sus vínculos con Sepúlveda en ese tiempo, y menos en el lapso que dejó de ser ministro y regresó al sector público a ocupar el mismo cargo. Es válido, preguntarle, entonces: ¿es cierto que no sabía de las consultorías de Odebrecht al Estado? ¿Por qué se reunió con Barata en cinco oportunidades mientras su empresa unipersonal asesoraba a la firma brasileña?

PPK quedó también en entregar sus movimientos bancarios a la Fiscalía y a la comisión Lava Jato. Desde hace un mes los esperan. Deseamos, por el bien del país, que el jefe de Estado actúe con transparencia, firmeza y premura.