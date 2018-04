El tema de hoy: PPK en sus trece

Pedro Pablo Kuczynski esperó 22 días para romper el silencio que se autoimpuso desde su renuncia a la Presidencia de la República, el 21 de marzo pasado. Lo hizo con una cadena internacional de noticias, en una conversación distendida y temáticamente variada en la que no ocultó su profundo resentimiento con esa “supermayoría” que, dijo, promovió su vacancia exprés.

“No me habían felicitado por haber ganado, no me agradecieron, llegué al Congreso (y) nadie se paró, di mi discurso, nadie de la oposición aplaudió, y en mis dos reuniones con ella (Keiko Fujimori), siempre empezaba diciendo: ‘No te vamos a vacar’…”, se quejó.

PPK también habló, con medias verdades, sobre el canje de obras por votos en contra de la vacancia presidencial. Negó las versiones de que “algunos de mis colegas habrían tratado de influenciar a congresistas”, agregó que esos comentarios eran una “mentira total y absoluta”. Pero se cuidó de mencionar los bochornosos audios y videos en los que el entonces ministro de Transportes, Bruno Giuffra, instruye a Moíses Mamani sobre cómo justificar su postura en contra ante su bancada.

Lo que sí confirmó Kuczynski fue su entrevista con el legislador de Fuerza Popular, pero para hablar de la “belleza del lago Titicaca”. Según manifestó, no se abordó otro asunto en la cita y retó al parlamentario puneño a mostrar el video o audio que podría haber grabado de la reunión. Al margen de estos argumentos, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado que se incluya al ex mandatario en la investigación fiscal sobre la supuesta compra de votos.

“Hay indicios reveladores de presuntos delitos de corrupción en la concesión del indulto humanitario como prebenda para evitar la vacancia presidencial”, sostiene, basándose en las filmaciones que, en las últimas semanas, han difundido los medios de comunicación. Pero la grabación de la reunión PPK-Mamani no está incluida ahí y sin ella la trama de esta novela de intriga en que se han convertido los ‘mamanivideos’ no parece estar completa. Dice el congresista que la grabación se ha dañado. ¿Hay que creerle?