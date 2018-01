El tema de hoy: PPK y Kenji: Caras opuestas

Los resultados de la encuesta de Pulso Perú, de Datum, que publicamos hoy arrojan cifras previsibles en un caso y sorpresivas en otro. A año y medio de iniciado el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente ha experimentado la caída más baja en su popularidad, llegando al 20% de aprobación, siete puntos porcentuales menos que lo que registró hace solo un mes. Su desaprobación, en tanto, llegó al 75%.

Sin duda, el involucramiento con Odebrecht, el frustrado pedido de vacancia y el indulto a Alberto Fujimori, ambos temas percibidos como un canje o negociación por los encuestados (78%), deben haber pesado en esta caída.

No obstante, curiosamente, la excarcelación en sí del ex presidente es la principal causa de aprobación de Kuczynski (26%). Por el lado de su desaprobación, casi un cuarto de los peruanos (22%) le bajó el dedo porque considera que su gestión es mala. En segundo lugar, porque “no hace nada/no gobierna” (18%) y recién en tercer orden, el indulto (15%).Es evidente, entonces, que la mayoría de población sí estaba a favor de la liberación del condenado ex gobernante por razones médicas (en diciembre, el apoyo era del 56% y este mes de 52%), pero ha desaprobado la forma como lo hizo PPK, con sospechas de arreglos tras bambalinas quizá digitados entre Palacio y la Diroes.

La otra cara de la moneda es Kenji Fujimori. El legislador es el personaje político con más aprobación: 35%. Supera a las máximas autoridades de gobierno y a su propia hermana Keiko, la lideresa de Fuerza Popular, quien es aprobada por el 28%. El resultado será, sin duda, un acicate para él en su esfuerzo por construir su propia plataforma política, aunque al estilo de su padre, al caballazo y sin respetar la institucionalidad partidaria; y un golpe para ella, castigada por la soberbia de mostrar a su mayoría parlamentaria como una aplanadora que puede ir contra todo aquel que le obstruya el paso.

Pero la crisis también tuvo un balance en el oficialismo. Un 51% consideró que los ministros que renunciaron tras el indulto “hicieron bien” en hacerlo y 49% opinó igual respecto a los legisladores. Y sobre los ministros que se quedaron, el 72% coincidió en que lo hicieron porque “les interesa el poder”. La calle habló ahora, veremos cómo los juzga la historia después.