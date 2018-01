El tema de hoy: Odebrecht dixit

La transcripción oficial de la última declaración de Marcelo Odebrecht (9/11/17) ya está en manos de la Fiscalía. Ya con la manifestación completa, a la cual accedió Perú21, se tienen certezas de lo que en realidad dijo el ex ejecutivo brasileño sobre sus relaciones con los principales políticos de nuestro país. Aunque sostuvo que su empresa apoyó “a todos los candidatos presidenciales del Perú”, no lo pudo aseverar con la misma seguridad que lo hizo respecto a Ollanta Humala cuando fue consultado por cada uno de ellos.

1. Sobre Humala, Odebrecht fue contundente cuando se refirió al hoy detenido ex presidente: “La única contribución política que fue realizada en el Perú bajo mi orientación fueron los 3 millones (de dólares) de Ollanta Humala”. Incluso, reiteró que el líder nacionalista le agradeció por el aporte. De esta manera, ratificó lo dicho en su primera manifestación (5/17).

2. Sobre Keiko Fujimori, el ex CEO indicó que solo Jorge Barata, el ex representante de su firma en nuestro país, puede precisar si se aportó dinero a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular. Además, indicó que no recordaba haberse reunido con Keiko porque “siempre tuve contacto con los presidentes” de un país.

3. Sobre Alan García, reconoció que existía “una relación de confianza” debido a que el líder aprista conoció a su abuelo y a su padre, pero indicó que nunca habló de algún soborno con él y que solo Barata podía confirmar si hubo algún pago ilícito. Empero, la siguiente frase abrirá seguramente una línea de investigación: “Con toda seguridad, a pesar de no tener la información precisa, de no poder afirmarlo, nosotros apoyamos a Alan García”.

4. Sobre Alejandro Toledo, aunque se refirió a él como uno de los candidatos presidenciales a los que su empresa apoyó, Odebrecht indicó que de la época en la que este fue gobernante recordaba “muy poco”. En este caso no fue Odebrecht, sino Barata quien lo hundió, al sostener que Toledo recibió US$20 millones en coimas a cambio de la IIRSA Sur.

5. Sobre Kuczynski recae el tema revelación en esa diligencia. Odebrecht contó que su compañía contrató a PPK como consultor luego de que fuera ministro de Estado y antes de que fuera candidato presidencial (2011). No descartó que se le diera aportes en esa campaña. Una vez más, derivó a Barata la responsabilidad de aclararlo todo. Esperemos, entonces, a Barata.