El tema de hoy: La muralla de PPK

El presidente Kuczynski no ha negado que, a causa de los contratos que su empresa Westfield Capital cerró con Odebrecht por asesorías en obras públicas, haya recibido millonarios ingresos. De hecho, no lo podría hacer, ya que la propia constructora informó al Congreso de los US$782 mil que pagó a la firma del presidente por las consultorías recibidas en los proyectos Interoceánica Sur y Olmos. Además, un informe de la UIF, ya difundido hasta la saciedad la semana que pasó, ha confirmado que, mientras fue ministro de Estado, la compañía de Kuczynski logró cuatro acuerdos de prestación de servicios con la constructora.

Sin embargo, la defensa de PPK ante esta aparente irregularidad es que, pese a que era hombre de gobierno cuando su firma hizo negocios, él no estaba enterado de eso. Él ha señalado en distintas oportunidades que era su socio Gerardo Sepúlveda el que administraba su compañía durante su paso por la administración pública. Es en esta situación que el mandatario habla de la existencia de una ‘muralla china’, que en otras palabras es la posición que habría adoptado PPK de no preguntar a Sepúlveda sobre el manejo de los recursos de Westfield.

Para los congresistas de la comisión Lava Jato, la versión del presidente es un cuento chino. Ya el aprista Mauricio Mulder ha dicho que no cree en ese argumento y el acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde también dijo que no lo convence esa tesis. La dudas que despierta esto son lógicas. ¿Es creíble que un exitoso banquero como PPK deje el manejo de su firma al libre albedrío de su socio sin consultar en algún momento si, al menos, se consiguió alguna nueva asesoría o por qué concepto le remesa dividendos? ¿En verdad Kuczynski no se comunicó en ningún momento con el empresario chileno en todo ese tiempo que fue miembro del gabinete ministerial? Y entonces, ¿a quién visitó Sepúlveda en 2005 en la PCM, según reportó Cuarto Poder? García Belaunde sostuvo que, en el interrogatorio del viernes, el jefe de Estado no pudo demostrar que Sepúlveda actuó solo.

Esta poca claridad en sus finanzas de nuevo será el escollo a superar por PPK, que intenta nuevamente salir airoso de un pedido de vacancia. Lo que queda claro es que de las empresas que contrataron con Odebrecht, como Westfield y First Capital, Kuczynski ha recibido hasta US$3 millones, monto que no puede pasar desapercibido a ojos de nadie, ni a los del propio mandatario.