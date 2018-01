El tema de hoy: El indulto, según PPK

Obligado a hablar tras recorrer las zonas del sismo, el presidente Kuczynski respondió ayer algunas preguntas de la prensa, que aprovechó para consultarle por el indulto que concedió a Alberto Fujimori. Aunque fue breve, el mandatario marcó con sus declaraciones tres hechos que han sido motivo de discusión en las últimas semanas.

“Lo del indulto lo vengo hablando hace muchos meses, y al final prevaleció la opinión de los médicos; no hubo negociación con nadie” fue lo que manifestó Kuczynski.

Veamos lo primero. “Lo del indulto lo vengo hablando hace muchos meses”. Desde la campaña presidencial, PPK afirmaba que no indultaría a Fujimori. Ya en Palacio, siguió repitiendo el mismo guion. En una actividad que tuvo en Piura, en mayo de 2017, declaró: “Yo sigo la ley y no estoy evaluando nada por el estilo”, declaró al preguntársele sobre si le otorgaría la gracia al ex mandatario.

Hasta que, repentinamente, a mediados del año pasado, declaró a la revista The Economist que el momento para indultar al ex mandatario “es ahora”. Pero lo dijo, oh casualidad, justo para tapar una crisis, como la generada por el caso Chinchero, que terminó con la renuncia de Thorne.

Es decir, en los últimos meses el presidente sí barajaba el indulto. Pero así como un día ponía el tema en agenda, al siguiente decía ‘nones’. Es más, algunos de sus espontáneos asesores mediáticos que se la jugaron para salvarlo de la vacancia cuentan que PPK los “traicionó” porque en la víspera de la decisión les aseguró que no iba el indulto.

“Al final prevaleció la opinión de los médicos”. Precisamente, el estado de salud del ex gobernante ha sido lo más cuestionado. El doctor Elmer Huerta y el ex miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales Roger Rodríguez señalaron que el informe de la junta médica no justificaba el beneficio.

Incluso, el presidente de esa comisión admitió que nunca fueron a verificar las condiciones en las que se encontraba el ex mandatario.

“No hubo negociación con nadie”. Para la mayoría de la población (78%, según Datum) y la mayoría de la clase política, incluso para los tres legisladores que renunciaron al oficialismo, PPK “canjeó” el indulto para salvarse de la vacancia. No en vano Kuczynski enfrenta ahora una grave crisis de credibilidad.