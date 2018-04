El tema de hoy: Ensayos electorales

Faltan tres años para las elecciones presidenciales, pero el ambiente ya parece calentar motores con la presentación de proyectos de ley que, de alguna manera, podrían incidir en la calidad de la democracia que tendremos después del bicentenario.

A nivel parlamentario, Richard Acuña (APP) y Mauricio Mulder (Apra) presentaron iniciativas que, bajo el argumento de “fortalecer” a los partidos políticos, buscan modificar la Ley de Organizaciones Políticas para introducir limitaciones al derecho de participación política.

La propuesta de Mulder exige que, para postular a la Presidencia del Perú, el candidato debe tener al menos un año de inscripción a una organización política, y esta, al mismo tiempo, no puede tener menos de tres años de inscripción ante el JNE. La iniciativa de Acuña señala expresamente que las personas que quieran postularse (a cualquier cargo de elección popular) deben contar como mínimo con tres años de inscripción a un partido a la fecha de los comicios.

El planteamiento de ambos afecta directamente a dos potenciales candidatos en 2021: Julio Guzmán y Verónika Mendoza, quienes no cuentan con una agrupación inscrita (pese a llevar buen tiempo recolectando firmas). Como decía el propio líder de Mulder, el ex presidente García, en política no hay que ser ingenuos. De tal manera que el supuesto interés por impedir el acceso al poder de improvisados o aventureros podría fácilmente interpretarse también como un interés real por sacarse de encima a eventuales competidores. Por otro lado, no solo los ‘nuevos’ terminan mal en el Perú. Toledo era candidato tradicional y tiene dos órdenes de captura internacional.

Otro proyecto presentado por ‘Vitocho’ García Belaunde plantea cerrar el paso a candidatos con mandato de detención o acusación en agravio del Estado. Tiene loable fin, pero al no respetar la presunción de inocencia, la ley podría terminar bloqueada en el TC.

En su última entrevista con CNN, el mandatario Martín Vizcarra apuntó que existe un “problema de gobernabilidad” que empieza desde los comicios.

Por eso, adelantó que su gobierno planteará cambios en el proceso electoral: discutir la conveniencia del voto preferencial, corregir el concepto de la cifra repartidora y analizar la conveniencia de la bicameralidad. Estos son temas mucho más interesantes e importantes para debatir en el Congreso al buscar equilibrar las relaciones Congreso-Ejecutivo y mejorar la representación y la calidad del sistema parlamentario.