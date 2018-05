El tema de hoy: Empieza la carrera

Los partidos políticos ya perfilan a sus candidatos a la Alcaldía de Lima y demás provincias y regiones de cara a los comicios electorales que se realizarán en octubre próximo. El que encabeza las preferencias a ser alcalde capitalino es el ex congresista Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), quien –según encuestas de Datum– lidera la intención de voto con 21% desde los últimos cuatro meses. Muy por debajo aparecen nombres como el de los ex ministros Enrique Cornejo (Contigo Lima, aún sin inscripción) y Daniel Urresti (Podemos Perú), así como el de los ex legisladores Humberto Lay (Restauración Nacional) y Alberto Beingolea (PPC). Pero esto recién empieza.

Ayer, Fuerza Popular presentó al abogado Diethell Columbus como su único precandidato. El partido naranja, con la mayoría de integrantes en el Congreso y un buen número de burgomaestres en provincias, buscará alcanzar el sillón limeño aunque antes ya quedó demostrado que la capital no es una buena plaza para el fujimorismo. Columbus dijo en su discurso que su gestión se enfocará en combatir la delincuencia y que, para lograr su meta, va a “recuperar a los jóvenes” y alejarlos del crimen.

Acción Popular convocó a elecciones internas para elegir a su postulante a Lima. La disputa la ganó el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz. En Somos Perú, el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, es la única propuesta.

Para los partidos, las elecciones de 2018 serán un buen termómetro con miras a los comicios presidenciales de 2021, ya que podrán tener una aproximación de los bolsones electorales con los que cuentan en el interior del país.

Para los ciudadanos, será una reivindicación, una oportunidad para votar mejor. Los últimos casos de corrupción en los que se han visto involucradas las autoridades regionales deben hacernos reflexionar para que, esta vez, los electores seamos más conscientes al momento de emitir el voto. A 2017, fueron 13 los gobernadores regionales que estuvieron implicados en actos irregulares. Algunos aún se encuentran en prisión, como el ex presidente regional del Cusco, Jorge Acurio; los últimos de Áncash, César Álvarez y Waldo Ríos; y el de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses. El futuro del país está en juego cada vez que les entregamos el poder a las personas que nos gobernarán.