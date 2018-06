El tema de hoy: Cuestión de forma

Ayer ocurrió algo insólito en el Congreso. La suspensión de los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, que había sido aprobada el miércoles en medio de cuestionamientos, se volvió a votar en el hemiciclo. El presidente de ese poder del Estado, Luis Galarreta, reconoció que en la primera votación se incumplió con lo estipulado en el artículo 89 del Reglamento y ofreció disculpas por el desenlace, causado por el atropello a las normas internas con las que se deben conducir nuestros padres de la patria. Pero más importante aún fue que se incumplió también con la Constitución, que en su artículo 100 prevé el trámite para este tipo de situaciones.

Lo que había sucedido un día antes fue que el Parlamento decidió la suspensión de los tres legisladores sin respetar lo que expresamente decía el referido artículo 89, que señala que los integrantes de la Comisión Permanente (30) no podían emitir un voto en el Pleno luego de haber debatido, en su propia instancia, la sanción a sus colegas. Galarreta aceptó que el cómputo del sufragio sea sobre 115 legisladores, porque 15 integrantes de la comisión no habían emitido su opinión en el grupo. Por lo tanto, ayer se convocó nuevamente a votación para enmendar el error, lográndose el mismo resultado: el Legislativo decidió suspender hasta que dure el proceso penal a Fujimori, Ramírez y Bocangel. Es decir, y conociendo los plazos de los juicios en el Perú, es difícil que retornen al Legislativo.

Conociendo el juego naranja, es probable que hayan accedido a enmendar rápidamente el error a sabiendas de que el resultado se iba a mantener inamovible y que ello les posibilitará acercarse al sueño de mantener el control de la Mesa Directiva. Ahora tienen 62 legisladores. ¿Fue impericia de Galarreta o jugar a lo seguro cuando decidió, el miércoles, actuar de espaldas a la Constitución y el Reglamento? No lo sabemos, pero también cabe reconocer en sus palabras un gesto que ya no le veíamos hace tiempo: “Lo digo, directamente como demócrata porque primero está el Perú, la democracia y los procedimientos. Reitero las disculpas porque el resultado de la votación no fue como la mesa preveía”.