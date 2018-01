El tema de hoy: Sin credibilidad

El presidente Pedro Pablo Kuczynski está sufriendo una preocupante crisis de credibilidad y eso lo demuestran los resultados de la encuesta de Datum que publicamos en nuestra edición de ayer. Pese a que el presidente de la República, en reiteradas veces, ha negado haber conocido que su empresa Westfield contrató con Odebrecht cuando este era ministro de Estado (2004-2006), un 79% de peruanos no le cree y, además, un 77% considera que PPK sí usó su cargo para beneficiar a su firma.

Esa falta de confianza de la población hacia su jefe de Estado es consecuencia de un hecho que Kuczynski no anticipó: que la compañía lo desmintiera luego de que este asegurara que nunca se vinculó con ella laboral o comercialmente. Lo peor que le podía pasar al mandatario era estar manchado por el caso de corrupción más grande de la región, y así sucedió.

Hace apenas unos días, en otro sondeo de Datum, se dio cuenta de que el 75% de los peruanos desaprueba la gestión de Kuczynski. Solo el 20% lo aprueba. Aquí no solo entró a tallar el caso Odebrecht, también el indulto a Alberto Fujimori que el presidente tanto negó que otorgaría. Lo lamentable para el país es que PPK no da señales claras para revertir este adverso escenario de credibilidad. Y teniendo tantas cosas por hacer, como acelerar la reconstrucción del norte o poner en marcha reformas en sectores sociales.

El sondeo de Datum nos mostró también otros resultados. Cuando se le pregunta a los encuestados respecto a la sanción que se impondría a los políticos que recibieron coimas, hay una lectura interesante: mientras un 45% cree que sí se castigará a los corruptos, un 44% perdió la fe y asegura que no. En tanto no tengamos a más peces gordos en el banquillo por el caso Lava Jato, esas cifras no van a cambiar.

Interesante fue también la percepción de los gobiernos más corruptos. Aquí, las administraciones de Alan García (primera gestión) y de Fujimori son percibidas como los más corruptas de los últimos años con 17%. Las gestiones de Toledo y Humala, muy comprometidas con el caso Odebrecht, les siguen de cerca con 16%. Nadie se salva.