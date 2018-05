El tema de hoy: Confianza ciudadana

El próximo viernes 18, el premier César Villanueva, acompañado de los integrantes de su equipo ministerial, se presentará ante la Comisión de Constitución para sustentar el pedido de facultades para legislar por 60 días en diversas materias.

La solicitud, se recuerda, la formalizó el 2 de mayo, cuando se presentó ante el Congreso para pedir el voto de confianza y delinear la política general del Gobierno, que tiene entre sus principales líneas de acción la lucha anticorrupción, la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno El Niño costero y la reactivación económica.

Villanueva obtuvo entonces el respaldo de 94 congresistas. Entre la población, sin embargo, según el último sondeo de Pulso Perú, publicado en nuestra edición de ayer, el aval a ese voto de confianza solo llega a un 53%. No está mal si advertimos que se trata de un gabinete que tiene apenas 41 días en funciones, que ya tuvo una baja en el camino y que surge luego de una grave crisis de ingobernabilidad. No obstante, preocupa que el 76% de los encuestados por Datum no recuerde cuáles fueron las principales propuestas de gestión que reseñó el primer ministro en aquella presentación.

A eso hay que añadirle el hecho de que la expectativa ciudadana sobre la capacidad del Gobierno de cumplir sus ofrecimientos es muy poca. En general, entre el 46% y el 53% cree que lo prometido se concretará, pero solo en parte. Apenas entre el 8% y 16% considera que se “cumplirá totalmente” y entre el 24% y 34% estima que definitivamente “no cumplirá”. Si algo queda claro es que el nivel de desconfianza de la población en sus autoridades es alto. Revertir ese sentimiento no será fácil, pero se podría empezar prometiendo solo aquello que se puede cumplir, como dijo el presidente Martín Vizcarra en Cajamarca.

El viernes, el premier Villanueva irá al Congreso y podrá seguir dando los pasos hacia ese objetivo, defendiendo su pedido de facultades con metas concretas, argumentos sólidos y cifras reales. No más ideas al aire. El 64% de la población, de acuerdo con Pulso Perú, cree que la relación entre Ejecutivo y Congreso será de diálogo y no de confrontación. Que nuestras autoridades respondan con altura a esa expectativa.