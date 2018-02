El tema de hoy: Se cerró el círculo

Un año tuvo que pasar para que un trámite que creíamos no tan complejo, como lo resultó siendo, pase a su etapa definitiva en el Perú. El expediente de extradición de Alejandro Toledo fue elevado ya a la Corte Suprema y, por las contundentes pruebas e indicios aportados por la Fiscalía contra el ex presidente, suponemos que no se quedará por mucho tiempo en esa instancia antes de ser enviado a las autoridades de Estados Unidos.

En cuanto al fondo, lo que hay que decir es que el Ministerio Público, finalmente, pudo cerrar el círculo. Tiene las confesiones de Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, quien además de revelar que la empresa entregó US$20 millones a Toledo para adjudicarse la IIRSA Sur, aportó los documentos que demuestran las transferencias (coimas) que hizo la firma brasileña a las offshore de Josef Maiman, el amigo del ex mandatario.

Maiman también detalló a los fiscales que fue ‘usado’ por Toledo para que preste sus cuentas, a fin de recibir los sobornos de Odebrecht. Incluso, contó que el ex jefe de Estado lo contactó, en enero de 2013, porque este estaba “muy preocupado” por la revelación periodística de las compras de los millonarios inmuebles y pagos de hipotecas que hizo. Ahora sabemos que estos gastos, según la Fiscalía, los pudo realizar gracias al dinero sucio que recibió por entregar la concesión de la Interoceánica, tramos II y III.

Lo que logró el equipo especial para el caso Lava Jato, que encabeza el fiscal Hamilton Castro, fue evidenciar la ruta del dinero ilícito, que era lo que precisamente le reclamaba EE.UU. La información que se adjunta también incluye los sobornos que, de acuerdo con el Ministerio Público, pagó a Toledo el consorcio Intersur (integrado por Camargo Correa, Queiroz Galvado y Andrade Gutierrez) para adjudicarse el tramo IV de la Interoceánica. La mecánica fue la misma: los depósitos se hacían en las cuentas de Maiman, este los transfería a la cuenta de Confiado Internacional, compañía madre que luego pasó los montos a Ecoteva, Ecostate Consulting y Milan Ecotech, y desde ellas salieron los recursos con los que el ex presidente hizo sus millonarias compras. Que Toledo regrese pronto a responder ante la justicia peruana solo dependerá de la velocidad que le impriman al tema el Poder Judicial, el Ejecutivo y, en su momento, Estados Unidos.