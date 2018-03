El tema de hoy: Antesala de la vacancia

Es un hecho que hoy, salvo una sorpresa, el Pleno del Congreso admitirá la nueva moción de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. Para aceptar el pedido son necesarios 52 votos, cifra que no será problema para sus propulsores, siendo uno de ellos la bancada de Fuerza Popular, que tiene 59 congresistas. Con los otros bloques adheridos, Frente Amplio (10 integrantes), Nuevo Perú (10), algunos apristas y César Villanueva de Alianza para el Progreso, superarían el número requerido.

El hecho de que la admisión se debata un día antes del interrogatorio del presidente Kuczynski por parte de la comisión Lava Jato puede ser un termómetro para ver si las bancadas anticipan una posición sin importar lo que diga el mandatario o si, por el contrario, optan únicamente por aprobar que se discuta y fijar sus posturas más adelante.

De hecho, algunos grupos han empezado a moderar sus discursos y alegar que esperarán a lo que diga Kuczynski mañana ante la comisión Lava Jato para decidir por su destitución. Otros, como los keikistas, se han alineado en torno al mensaje de su lideresa Keiko Fujimori, quien ha pedido insistentemente la renuncia de PPK. No obstante, todos los promotores sí coinciden en demandar al vicepresidente Martín Vizcarra a “asumir su responsabilidad con el Perú” y tomar el mando del país en caso de que sea vacado el mandatario.

Los bloques de izquierda están igual de empecinados en ver caer a Kuczynski, aunque por motivos diferentes a los ‘naranjas’. En el FA y NP no le perdonan al jefe de Estado haber indultado a Alberto Fujimori. Es su principal razón.

Desde el oficialismo, mientras tanto, parecen confiados y no ven como amenaza la vacancia. Hace unos días, el legislador Gilbert Violeta aseguró que la oposición no cuenta con los votos para sacar a Kuczynski. “50 congresistas no van a apoyar la vacancia y se necesita 87 votos. No lo van a lograr”, dijo a Perú21. Violeta, quien parece erigirse en operador de esta nueva contracampaña, cuenta con el apoyo de Kenji Fujimori y su bloque. Y quizá esté tocando ya la puerta de APP y de Acción Popular. ¿Les alcanzará esto? El resultado es incierto hasta este momento.