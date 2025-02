Techo propio, suelo ajeno

Los negocios criminales en Lima son las drogas, la prostitución, la extorsión y el sicariato. El más rentable tiene nombre ilustre: apropiación de la plusvalía del suelo. En simple: el tráfico de tierras, la invasión, la lotización informal y la corrupción para el cambio del uso. Me explico. Un terreno en el desierto (eriazo) vale casi nada, no sirve para vivir, no tiene caminos para llegar ni servicios. Si está en el valle, digamos que vale 100 porque es zona agrícola y se puede construir una casa huerta. Cuando el área califique como zona de expansión urbana, el terreno podrá valer 200 porque se puede lotizar para viviendas de dos pisos. Si se incrementa la densidad a media o alta, se pueden construir edificios de entre cuatro y diez pisos. Entonces, el valor del mismo terreno llega a 400 o 1,000. Si califica como zona comercial, el valor puede trepar a 1,500. En toda esta historia, el valor del terreno se ha multiplicado 15 veces. ¿De quién es la plusvalía? “Del propietario, pues”, me dirá. Pero si el propietario no ha invertido nada, ha sido un agente pasivo que, especulando, ha visto cómo el valor de su propiedad se ha incrementado sin que hiciera algo. Esa plusvalía se produce por un hecho que le es ajeno: la ciudad, que estaba lejos, ha crecido y el terreno está en el camino de su crecimiento. También se debe a un acto del Estado, una resolución municipal en nuestro caso, que, al modificar el uso del suelo, permite obtener un mayor precio de venta por metro cuadrado. Sin esa autorización el terreno seguiría teniendo el valor inicial que tenía siendo eriazo o agrícola. Por eso, el Estado tiene legítimo derecho a percibir una parte de la plusvalía. Tiene sentido, además, porque ese ingreso fiscal debiera servir para financiar la infraestructura y los servicios públicos. Serán necesarios para recibir a la mayor población que se integrará al área urbanizada. Ese derecho ha sido reconocido, tarde es verdad, en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley 31313) y una sentencia ha confirmado su constitucionalidad (Sentencia 28/2025 del Tribunal Constitucional). Falta el reglamento para que el Estado reciba entre el 30% y el 50% de la plusvalía. La otra parte seguirá siendo del propietario quien, además, tendrá que pagar el Impuesto a la Renta sobre su ganancia. Pero ya verá cuánto tarda el reglamento porque reduce el negocio.

La codicia para apropiarse de la plusvalía promovió que se invadan terrenos aún no autorizados para ser urbanizados, para luego ser lotizados y vendidos como si fuesen residenciales. Después de esa primera apropiación ilícita, se utiliza a los compradores, usualmente de bajos recursos, para presionar a las autoridades para que concedan títulos de propiedad y para regularizar el cambio de zonificación. Si falla la presión política, la plusvalía se comparte con autoridades corruptas para conseguir las resoluciones que hagan falta. Ya ve que de lote en lote se arma el despelote y así se formaliza lo informal. Para el Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú (Álvaro Espinoza y Ricardo Fort, Adiperú - Grade), el 90% del crecimiento urbano del Perú (2007-2016) ha sido informal, solo Cuba está peor con 100%, lejos de Chile (25%), Colombia (35%) y México (50%). Haciendo matemáticas, pareciera que el perjuicio es financiero, porque la economía criminal se apropia de una plusvalía que corresponde al Estado. Pero las consecuencias negativas son mayores. Sin esos recursos, la ciudad no puede habilitar servicios de calidad; por eso, muchos están sin agua ni saneamiento, y casi todos estamos sin transporte ni espacios públicos. Lo más grave, sin embargo, es que la ciudad no puede planificar su crecimiento porque la corrupción subasta resoluciones de cambio de uso de suelo al mejor postor. Lo que importa es ganar más por metro cuadrado y no cuidar un crecimiento ordenado y sostenible, por eso, tenemos un garabato de ciudad. Entonces, lo más grave que hemos perdido no es la plata, sino la autoridad. Esa es la mayor victoria de la economía criminal porque sin esa autoridad cada uno hace lo que le venga en gana. Sin esa autoridad nos estamos matando desde dentro. No es la plata, es la posibilidad de seguir existiendo como ciudad, como sociedad y en democracia.