¿Vieron la desilusionante lista de 65 aspirantes al TC? Salvo tres o cuatro nombres, el resto son desconocidos o de cuidado. El Congreso anterior iba elegir un TC de primera, pero el golpista Vizcarra y las payasadas de Del Solar, Patricia Donayre y el botón de la Foronda apretado por Dammert, más la pataleta de los rojos lo impidieron. Pero además de golpistas y bufones, hubo otros responsables: A) La prensa oficialista, que creó una atmósfera de histeria, siguiéndole el juego al Ejecutivo. B) Las congresistas Salgado y Bartra, que por necias y exhibicionistas hicieron perder una hora preciosa al pedir el uso de la palabra. C) Los lacayos vizcarristas de El Peruano, que no quisieron publicar el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zeballos (GOZ). D) Pero el gran culpable de todo el descalabro fue el congresista acciopopulista Edmundo Del Águila, que anunció que solo votaría por los aspirantes populistas tras recibir una llamada de su jefecito Raúl Diez Canseco (un intruso que se entrometía constantemente en la bancada). Del Águila así imposibilitaba llegar a los 87 votos para los candidatos propuestos por otros partidos. Pese a todo el maremágnum, se logró elegir primero al candidato de AP GOZ (a quien un sector de la prensa le tiene una particular inquina personal inexplicable, mientras que otro muy malévolo no deja de resaltar que es “primo de Olaechea” cuando éste no fue quien le propuso, sino AP. Además, Olaechea ni soñaba ser presidente del Congreso cuando se lanzó esa candidatura. Y, finalmente, se abstuvo en esa votación).

Pero a la hora de votar por el segundo candidato de AP (Sánchez Palacios), APP se enteró del boicot de Del Águila e hicieron saber por boca de Marisol Espinoza que ellos tampoco votarían por ningún candidato populista. Por eso Sánchez Palacios no logra los 87 votos y Olaechea decide suspender la sesión. Luego vendría el golpe.