-(Entra desesperado y grita). “¡Maxi, Maxi! ¿Qué hago? ¡Tengo este roche tan feo con mi amigo Swing y encima he destrozado toda la economía por gusto, porque la peste sigue rampante y ya no se puede cojudear y encerrar más a la gente! Ya me datearon que estoy cayendo en las encuestas y, además, se me están volteando casi todas las waripoleras. ¡Se te tiene que ocurrir algo!”. (Su interlocutor deja de tomar su mate y responde). “¡Che, tranquilizate! No te pongás así de boludo, pibe, que sshha tengo la solución bárbara: jodamos a las clínicas. ¡Esshhas son el cuco perfecto! Vos las amenazás con expropiarlas y los grasas van a aplaudir como focas. Decile también a tu amigo del Oriente Medio que sigá con esas portadas contra las clínicas en su diario, que ese todavía no se te ha volteado. También deciles a los pibes del Frente Amplio que controlan Salud que no sean tan inútiles”. (Este diálogo tan factible es solo imaginario…).

-Vizcarra ha quedado como un ignorante al amenazar con aplicar el artículo 70 de la C-93, porque hasta los abogados más sobones del régimen han explicado que esa figura de la expropiación era inaplicable y que otras eran las respuestas legales si quería intervenir las clínicas. ¿Vizcarra no le consultó a su ministro de Justicia, Fernando Castañeda? ¿O Castañeda es otro abogado ignorante como mi vecinito, que ayer aplaudía “la expropiación”?

-Detuvieron al ladrón prófugo de Gregorio Santos, que se va directo a la canasta (aunque 19 años es un exceso). No encuentro ningún comentario al respecto en los tuits de la secretaria de Nadine Verónika Mendoza, Rocío SS, Indira Huilca, Marco Arana o Marisa Glave. ¿Se olvidaron del camarada en desgracia, como de Villarán?

PD.: Una lástima la salida de la competente Rosa Asca de CARE. Típico del Perú: sacan a la capaz para que entre la gentita (que ya fracasó en la cancha).