El vocero del Frente Patriótico Peruano, Carlos Repetto, me dijo anoche, en una breve conversación telefónica, que a él y a los seguidores de Antauro Humala congregados en el pensamiento etnocacerista no les disgusta el verbo radical y la posición antisistema que tiene Rafael López Aliaga igual que Antauro. Sin embargo, me dijo, ellos tienen ideología y el candidato de Renovación Popular tiene ideas.

Llamé al vocero antaurista porque me pareció interesante el contenido del comunicado, firmado por él, que emitió su agrupación política después de que se hiciera pública la alianza entre el Frente Patriótico Democrático, liderado por Virgilio Acuña Peralta, y Rafael López Aliaga. En el documento, Repetto deslinda de Acuña, pero le deja una puerta abierta a Renovación Popular. “Si hubiera algún acercamiento con el señor Rafael López Aliaga, lo informaremos”, dice textualmente.

En estas elecciones, el movimiento etnocacerista creado por Antauro Humala con base en sus delirantes asonadas, tanto en Locumba como en Andahuaylas, tiene tantas pieles como una cebolla. En el Congreso de la República, el antaurismo sustenta hoy mismo una bancada dividida en dos. Y por fuera, un tercer grupo que el último jueves hizo pública su alianza con el partido de la ultraderecha, Renovación Popular.

Los dirigentes de estas tres facciones antauristas se llevan a las patadas entre sí. Pero ninguno reniega de su líder condenado por el secuestro y el asesinato de cuatro policías en Andahuaylas el 1 de enero de 2005.

El grupo que dirige José Vega Antonio, actual congresista y candidato a la Presidencia por Unión por el Perú, quien lleva en su fórmula, como primera vicepresidenta, a la actual esposa de Antauro Humala, Ina Andrade, quien según Vega representa el sentir de sus aliados etnocaceristas; tiene un acuerdo con el Frente Patriótico Peruano.

La bancada etnocacerista, sin embargo, liderada por los congresistas Posemoscrowte Chagua y Roberto Chavarría –quienes purgaron cárcel con Humala por el ‘Andahuaylazo’– no obedecen las consignas que transmite Carlos Repetto, el secretario nacional de prensa del Frente Patriótico Peruano.

Y el Frente Patriótico Democrático, representado por Virgilio Acuña, se pasea por el país con un grupo de retirados del Ejército seguidores, todos, de Antauro Humala.

En blanco y negro, Antauro es líder y pensamiento guía del movimiento etnocacerista y del Frente Patriótico en sus dos versiones. Los dirigentes de cada facción se mastican, pero no se tragan. Y cuando se les pregunta por quién van a votar, ninguno responde, espontánea y entusiastamente, por Vega Antonio, el candidato que supuestamente los representa: solo dicen que el etnocacerismo es el pilar del Frente Patriótico.

En realidad, todavía no saben por quién van a votar, pero les gusta el verbo radical, las posiciones antisistema y, cómo no, las posturas autoritarias y la prepotencia de López Aliaga. Así es que si usted, mi estimado lector, se preguntó el jueves qué hacía el candidato de Renovación Popular recibiendo a un grupo de licenciados del Ejército vestidos con un polo con el nombre de Antauro, ya tiene la respuesta. Los extremos se juntan.