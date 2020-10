La campaña que busca adelantar la salida de Martín Vizcarra de Palacio de Gobierno, a menos de seis meses de la elección general y cuando ya estamos dentro del conteo final de su mandato, es desproporcionada. También es peligrosa porque normaliza la idea de que nuestros problemas políticos se resuelven sacando al presidente. ¿También vacaremos al siguiente?

Las razones que motivan este final apresurado de mandato son diversas, pero me inclino a pensar que la intención principal es colocarle a Manuel Merino la banda presidencial para postergar las elecciones generales y reorientar el equilibro del poder hacia quienes lo amasaron por los últimos 30 años y hoy están desplazados. Son las mismas razones que motivaron la frustrada moción de vacancia presentada hace menos de un mes.

Contrariamente a lo que buscan sus promotores, este baile de vacancias coloca a Vizcarra en una posición de víctima que contribuye a su popularidad, que incomprensiblemente se mantiene a niveles que cualquiera de sus antecesores hubiera querido tener. No me sorprendería que su imagen no se haya visto muy golpeada, a pesar de la seriedad de las denuncias y la intensidad con la que estas han sido presentadas. En el imaginario, Vizcarra sigue estando en la orilla de los que denuncian, no de los que son denunciados, aunque ya tenga puesto un pie en ambas. Para no olvidar que en política tan importante como la denuncia es quién la presenta.

Aunque las imputaciones contra Vizcarra durante su gestión en Moquegua no son ligeras y han sembrado sospechas serias, estas deben ser investigadas, como manda la Constitución, al final de su mandato, y no ser razón para apresurar su salida. Vizcarra ya está empapelado y avisado de que el 29 de julio de 2021 tendrá que responder. Ir más allá de eso es hacerle el juego a la vorágine golpista en la que se ha sumergido la política peruana.