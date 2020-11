Me escribe un amigo bien informado para decirme que el argumento que usó el TC para no discutir la figura de la incapacidad moral es correcto. Discrepa conmigo en que el argumento de la sustracción de la materia haya sido un tecnicismo usado absurdamente. Me dice, además, que los jueces no pueden pronunciarse sobre lo que ya no existe y en el caso de Vizcarra la demanda era sobre el primer intento de vacancia. Pero, ¿eso se aplica al máximo interprete de la Constitución?

En el pasado, el TC ha emitido pronunciamientos cuando había “sustracción de la materia” porque lo creía necesario. De hecho, gracias a la arqueología bibliográfica del portal La Ley, sabemos que el TC, en la sentencia del Expediente 04530-2008-PHD/TC Cajamarca, estableció que “no en todos los supuestos en que el acto lesivo cesó o devino en irreparable luego de presentada la demanda corresponde declarar su improcedencia (…) Cuando se declara fundada una demanda de este tipo no se hace con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales (lo cual es imposible), sino con el propósito de evitar que las mismas conductas se vuelvan a repetir”. Bajo ese argumento, en casos donde existió “sustracción de la materia”, el TC abordó el tema de fondo, como en las sentencias 01366-2013-PCM/TC, 04007-2015-PHC/TC; y, 01675-2016-PA/TC, solo para dar tres ejemplos.

Por eso, insisto en que el TC se lavó las manos. Lo que hizo es análogo a si la FIFA no se hubiese pronunciado sobre un asunto central en la final del Mundial (Vergara dixit). Decidió no decidir, dejando pasar una oportunidad valiosa para dar contenido a una figura controversial y manteniendo la ventana abierta para futuros esfuerzos golpistas. Ni somos Estados Unidos, donde existe el “impeachment”, ni un sistema parlamentarista, donde los legisladores deciden quién es jefe de gobierno.