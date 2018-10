Súper carhuancho

Soy el juez Concepción que de concepción no concedo nada a nadie y de Carhuancho nadie me compra ni por lo angosto ni por lo ancho. Soy firme en mis decisiones, nadie me ha roto la mano y lo único que se puede romper aquí es el martillo porque lo uso con la fuerza de la ley.

Emito órdenes de captura a presidentes, ex presidentes y candidatos. Me gusta llegar muy temprano a mis audiencias porque conmigo no va la frase: la justicia tarda pero llega.

Soy pausado al hablar porque doy sentencias que no deben fallar, sé escuchar y también preguntar. Conmigo no vengan a decirme cómo es la nuez, yo soy el tremendo juez que te mete preso aunque sea un mes. He dicho.