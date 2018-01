Los matones de la opinión pública

La denuncia. Correo publica el 24 de enero una investigación sobre la retención en aduanas de un lote de pinturas que narran antiguas acciones senderistas en una provincia de Ayacucho. Son parte de una donación de una ONG norteamericana para el Museo de Arte de Lima. El diario informa que la policía y la fiscalía están analizándolas pues se sospecha que podría ser material de apología del terrorismo.

La aclaración. El MALI comunicó el mismo día que, efectivamente, las piezas habían sido retenidas por precaución policial. Sin embargo, después de los descargos respectivos ante las autoridades, el 28 de diciembre las piezas siguieron su curso hacia el museo. Las pinturas son parte de una serie realizada por la Asociación de Artistas Populares de Sarhua e iban acompañadas por las obras de los reconocidos artistas Edwin Sulca y Nicario Jiménez. Si uno se detiene a observar las imágenes, encuentra lo evidente: que son testimonios que denuncian el abuso y el autoritarismo senderista. Si alguien lo duda, solo tiene que leer los textos –en las mismas pinturas– de los artistas que explican el sentido de cada imagen.

Las burdas imprecisiones. La nota de Correo afirmó que estaba en curso una investigación que ya había pasado. Esto dio lugar a una cadena de malos entendidos en las redes. Líderes de opinión como Rafael Rey se apresuraron a rebotar el anacronismo. La Comisión de Defensa del Congreso, presidida por Javier Velásquez Quesquén, el mismo día, acaso habiendo leído el comunicado, se apresuró en citar a los ministros de Cultura e Interior para que rindieran sus manifestaciones en el Congreso. Y hasta los activistas anónimos de las redes se apresuraron en falsear imágenes donde se veía a la directora del museo celebrando un premio al lado de la emerretista Maritza Garrido Lecca.

Las lecciones. a) Nuestra clase política está formada por algunos líderes de opinión irresponsables, b) hay gente dispuesta a convertir un equívoco periodístico en un disparo antidemocrático, c) en el mejor de los casos esto habrá servido para que muchos peruanos conozcan una versión valiente de la época de la violencia, d) en el peor de los casos, muchos desinformados se quedarán con la idea de que el museo es un promotor del senderismo, e) el prestigio de una institución relevante no vale nada cuando comienza la guerrita tuitera, f) tampoco el dolor de un pueblo que resistió la barbarie terrorista, g) ojalá esto hubiera despertado un debate sobre el papel del arte en la construcción de la memoria nacional, pero a estos matones de las redes solo les interesa enterrar a sus enemigos, y h) como no había tema para trolear esta semana, los chicos se dedicaron a sumarle una capa más de incomprensión al resentimiento nacional.