Sueño de una vacancia de verano. 

La portada de un señero diario el pasado jueves acusaba de frivolidad al presidente Martín Vizcarra por las fotos en traje de gala de la pareja presidencial peruana con la real española mientras los desastres naturales devastaban al Perú.

Como escribió Mirko Lauer, si toda crisis interna impidiera viajar al primer mandatario, este no podría salir del país nunca; pero la crítica resulta válida (aunque pueda no tener razón) pues constituye el ejercicio regular del periodismo, que implica tomar postura en cuestiones contingentes. Lo que no resulta del todo regular es que esa misma portada aluda al “fantasma de la vacancia presidencial”, como sugiriendo que un viaje al exterior –quizás inoportuno– podría justificar defenestrar al presidente.

No pretendo que una portada así pueda o deba constituir delito o ser prohibida; pero –siendo parte de la libertad de expresión– no pasa el filtro de la buena fe en el ejercicio de las funciones informativa y orientadora de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque supone un atropello del contexto constitucional en que se expresa. Y escribo esto sin ánimo de defensa o simpatía por el presidente Vizcarra (tampoco lo contrario).

En un régimen (semi) presidencialista como el peruano, el presidente es el jefe de Estado y personifica a la nación, no se le puede sacar por un error ni por un simple cambio de correlación de fuerzas. No somos una democracia parlamentaria (donde el gobierno cambia por un reacomodo en los votos del Congreso). La figura de la “incapacidad moral” (en su origen, mental) ha sido largamente abusada no solo en el Perú, en toda Latinoamérica. Pero no recuerdo un caso tan ridículo como que se proponga con base en un (discutiblemente) desatinado viaje. Eso sugiere otras motivaciones.