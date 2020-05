-Se le van otorgar subsidios estatales –hasta por S/. 50 millones– a los artistas locales. Por transparencia, hay que exigir que se publiquen los nombres de los beneficiados (personas naturales y jurídicas) y los montos asignados. Espero que esos fondos públicos que vienen de nuestros impuestos no vayan a la relativamente pudiente y muy envarada argollita caviar limeña de siempre –tipo los villaranistas del NO– en lugar de los que sí necesitan ayuda urgentemente. No es lo mismo subsidiar –directa o indirectamente– a Jason Day, Mónica Sánchez, Mariana de Althaus, Gustavo Bueno, Javier Corcuera, Cristian Thorsen o Eduardo Adrianzén que, por ejemplo, a un humilde artista folclórico provinciano, tipo el recientemente fallecido “Chato” Grados. ¿O no?

-Me imagino que la locutora comunista Sigrid Bazán debe estar irritada con su casi suegro Mohme por esa misma “ley del embudo” laboral que ella le criticó a la Confiep...

-Nuestros políticos no entienden conceptos muy simples. A nadie “le pueden devolver lo aportado a la ONP” porque esa plata ya se usó, ya se la engulló un fondo común para financiar la pensión de un jubilado actual. No está en una cuenta tuya, como la AFP. Tampoco el problema del sector Salud es “porque no se le asignó un mínimo de 6%” en los presupuestos de años anteriores. ¡Si ni siquiera podían gastar anualmente todo lo que le asignaban! Así Salud hubiera tenido antes el 10% del presupuesto tendríamos estos hospitales actuales. El tema allí ha sido más de gestión, no tanto de plata.

-Con tanto “electarado” en el Perú… ¿A alguien le puede sorprender que un chico tan limitado como George Forsyth –que no puede acabar nunca bien una oración al hablar, que creo que no llegaría al miércoles si se le pide enumerar los días de la semana y con quien Humala al lado parece Einstein– sea puntero en las encuestas? ¡A mí para nada!