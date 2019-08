¿Por qué está subiendo el precio del dólar?

Dos motivos aparecen como candidatos: el aumento de la incertidumbre tras el anuncio presidencial y la intensificación de la guerra comercial entre EE.UU. y China.

El dólar es un activo refugio. Los inversionistas lo compran cuando perciben incertidumbre. Y esa demanda eleva su precio. En la medida que los tipos de cambio suben en América Latina, tiene que haber un factor común a todos. La guerra comercial estaba en tregua desde el 19 de junio. Sin embargo, hace dos semanas, Trump anunció un aumento de aranceles de 10% a nuevos productos chinos, que entrará en vigencia el 1 de setiembre.

La respuesta de China fue elevar su tipo de cambio para incentivar sus exportaciones. No actuó con más aranceles, sino a través del yuan. La medida también buscará neutralizar el alza de aranceles de EE.UU. La posibilidad de un acuerdo entre ambos gigantes cada vez se ve más lejana y es fuente de incertidumbre, pues se espera un menor crecimiento económico mundial.

Hace ocho días, Trump acusó a China de “manipulador de divisas”, algo que no ocurría desde 1994. El riesgo es que la guerra comercial se convierta en guerra de divisas. Entre analistas hay consenso de que no ocurrirá un acuerdo hasta las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020, en las que Trump irá por la reelección. En el frente interno, el anuncio del adelanto de elecciones también eleva la incertidumbre. Sin embargo, la razón central del aumento del tipo de cambio es el entorno económico externo. No sabemos cuánto más subirá. Recordemos que el BCR vende dólares solo para evitar aumentos bruscos. La incertidumbre económica externa nos golpea en un momento en el que ya teníamos suficiente con los problemas políticos internos.