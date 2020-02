Es claro que Sporting Cristal no pasa por su mejor momento. Los hinchas están descontentos y los resultados no habían acompañado al equipo hasta ayer. Los celestes vencieron 3 a 2 a Cusco FC. De esos resultados que no logran sanar la herida pero disminuyen el dolor del golpe.

Dos derrotas en menos de siete días, una en el debut de la Liga 1 frente a la UTC de Cajamarca por 2 a 1 y quizá, la más dolorosa frente a Barcelona de Guayaquil por 4 a 0; dejan dudas que empañan aciertos.

La fecha 2 del torneo apertura invitó al hincha celeste a celebrar nuevamente un gol de Herrera y el primer triunfo de su equipo. La ‘Maquinaria’ arrancó después de mucho tiempo, hizo gol y asistió. Para fines de la primera mitad, los del Rimac parecían tener asegurado el encuentro. Ganaban con un 3 a 0 contundente y controlaban el partido desde su ataque y localía.

Sin embargo, para la segunda parte llegaron los problemas. Cusco FC despertaba ante un Cristal dormido en defensa, y poco articulo abajo. Igual que ante Barcelona en Guayaquil. La amplia diferencia se acortó con tantos de Carando (69’) y Paniagua (92’). Un final con un resultado justo (3 a 2) que revela errores que el equipo debe ser trabajando.

Dos puntos a resaltar. Sporting Cristal ganó pero su nivel no subió exponencialmente. Viene recuperando jugadores claves pero las fallas en defensa continúan, solo que en esta oportunidad la calidad del oponente era menor, por eso alcanzó. Internacionalmente ya vimos que no.

Manuel Barreto ha pasado de ser una promesa con capacidad a ser el más odiado. Muchos piden su cabeza sin remordimiento. Él mismo es una apuesta de la directiva y para quienes no conocen la palabra procesos, necesitaría más tiempo para demostrar. El partido en Ecuador fue un papelón pero fusilarlo con tres encuentros jugados no es lo más justo. El termómetro deberá ser el campeonato nacional.