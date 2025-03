Soy el alumno de mis hijos

Estoy siendo testigo presencial y en primerísima persona del hermoso, jodido, apasionante, difícil proceso de crecer de mis hijos. Y, como soy esclavo de mis palabras, no me queda más opción que pararme en ellas cada vez que dicho viaje me quiebra. “Yo soy el entrenador para la vida de mis hijos, hago todo lo necesario para que día a día me necesiten menos, quiero que sean libres de mí porque yo vengo con unos octógonos muy jodidos en mi etiqueta del alma, quiero que sean seres del mundo”.

Eso me lo repito como un mantra en el desayuno, almuerzo y comida. Entonces, para que así sea, vengo desde hace algunos años muy concentrado en darles herramientas, armas, estrategias. Eso me funcionó con la mayor hasta sus catorce años; de ahí en adelante me convertí en un viejo de mierda para ella. Le apesto, le soy incómodo en muchos momentos, le doy vergüenza en otros tantos y lo que más tiene a la mano es la tan adolescente frase: “Tú no sabes nada, papá”. Cómo me puede llegar a la punta del cohete ese enunciado.

Y de pronto, luego de unas tres respiraciones profundas, lo que siento es honda alegría. Me siento contento, lo estoy logrando, no me quejo, me pongo bonito y estoy contento. Por dentro, en mi alma, conmigo, yo solito me jaraneo al verla. Entonces, veo como una película mi vida en retrospección y la contrasto con su adolescencia, y me hincho de orgullo. La veo tan llena de posibilidades, la veo tan valiente llevando a cabo profundos procesos de introspección. Mi hija es un alma profunda. Todo lo enjuicia, todo lo juzga, todo lo observa y tiene una capacidad de sentir realmente por encima del promedio, demasiada empatía para mi gusto.

Y seguro esto último es lo que más me confronta porque he intentado, desde lo que a nosotros nos dijeron, de criarla “fuerte” hasta que me di cuenta de que estaba cometiendo un grave error. “Tienes que ser fuerte” desde el lugar donde yo estuve parado en mis treinta y algo de mis cuarenta no es necesariamente el mejor lugar. Yo estuve ahí desde el “no voy a sentir más dolor y me voy a poner una armadura para que nadie sepa quién soy, qué siento” No me voy a dar a conocer, jamás me mostraré vulnerable porque esas son mariconadas y yo cabro no soy, aunque alguna vez haya resbalado.

Era realmente un salvaje en lo más puro del significado. Hoy, pudiendo observarlo y tomando distancia de ello, no me molesta haber sido ese, y qué duda cabe, saber que lo voy a tener a la mano siempre que lo necesite. Porque no se trata de no ser o dejar de ser; se trata más bien de saber quién soy, que eso también soy y que solo habitarlo en balance, en equilibrio, hará que descubra que ese que también soy me funcione en el mundo y en mi vida.

Es decir, mi mierda puesta a mi favor, porque, como se autodenomina la popular Mónica Cabrejos, no soy ni santa ni puta. Y sí, pues, somos blanco y negro, polaridad pura, y el reto está en habitar el centro para no irnos a ningún extremo. Porque, si me compro el cuentito de ser siempre el buenito de la historia, corro el riesgo de que me pasen por encima como un tractor, vivir sin poner límites, vivir para halagar a los demás, vivir para todos menos para mí. Y, si me pongo en el otro extremo (que ya lo viví), me convierto literalmente en un ser humano chapucero, desconectado, insensible, como Kiko del Chavo del 8, dueño de mi pelota cuadrada jugando sempiternamente a “yo gano, tú pierdes” o, peor aún, “si yo no gano, nadie gana”, por ende perdemos todos. Y fue en ese preciso instante en que la vida se convirtió en una lucha permanente. Todos eran mis enemigos, modo sobrevivencia innecesariamente activado.

De pronto, los revolcones necesarios llegaron a mis treintas y a mis cuarentas, y descubro que no tenía por qué seguir jugando desde ese rol del justiciero, el vengador, la víctima del sistema. Y lo primero que comienzo a notar es que estoy rodeado de humanos que son mis aliados, absolutamente todos, incluidos los que me incomodan, me joden, me confrontan; están ahí para poner en evidencia algo que no me está funcionando y urge cambios urgentes.

Sustituí el “me hacen” por el “hacen”. Descubrí que la gente simplemente “hace” y que eso tiene que ver más con sus formas de ser, con lo que aprendieron, con lo que les funciona o no, pero de ninguna manera conmigo. Salí de ese lugar en el que me alucinaba el protagonista de todas las historias y por eso “me hacen”.

La gente simplemente “hace” y punto. Y en ese hacer está todo su universo emocional en evidencia. Como es tu “hacer” en el mundo es la forma como te mueves frente a cada escenario que el día a día te presenta. Y eso se entrena desde la consciencia, desde la incómoda autoobservación pura y dura. Hay que ser valiente para irte un buen rato al hoyo, para poner toda tu oscuridad frente a ti y, sobre todo, más valiente para hacerte cargo de ella, amistarte con eso que también te constituye, no negarlo, y finalmente ponerlo a tu servicio en equilibrio y al servicio de los demás también.

Claro, esta es mi conversación de hoy a mis 50 años. Entonces, cuando veo a mi hija mayor tomando la decisión de abordar esta misma conversación en su vida a sus hoy 18 años, no puedo sentir más que demasiado orgullo y admiración por ella. ES UN ALMA SUPERIOR. Yo admiro a mi hija mayor, desde siempre, la veía venir, pero pensaba que era chochera pura, entonces no le daba mucho crédito a lo que observaba. Pues me equivoqué. TODO LO QUE HE VENIDO VIENDO A LO LARGO DE SU VIDA ERA CIERTO Y ES MERITO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SUYO.

VALENTINA, te auguro una vida plena, llena de ti, potente, sensible, responsable. Bienvenida al huracán. Serás como las palmeras, flexible y bien plantada. Nadie te arrancará de tu raíz.

Mis hijos menores aún son niños, pero no por ello dejo de mirarlos a cada uno como mi sensei. Ese par realmente me entrena con furia, me exigen como mi entrenador personal una repetición más. Todo el tiempo me están dando devoluciones de lo que necesito primero poner, cambiar, transformar en mí para después, acto seguido, devolvérselos en modo sabiduría, lección, entrenamiento, es decir, ser simplemente papá.

Entonces, desde ese lugar, la primera conclusión es que mis hijos me hacen cada vez mejor ser humano o, al menos, uno con el que yo me siento mejor. La consciencia de resanarme primero yo para poder educarlos en lo que corresponda es muy potente. Cada frase de aprendizaje, cada límite educativo, cada lección para sus vidas lo necesito poner antes en mí para luego aterrizarlo en ellos, porque de otra manera me convertiría en un fantoche.

¿Cómo me atrevo a decirles que no se debe mentir si en algunas áreas de mi vida aún me sigo engañando? Entonces, acto seguido, voy a resolver primero esa cuentita pendiente con aquello que todavía no sincero en mi vida y recién después me siento con la solvencia moral para pedírselo a ellos.

Valentina, Luca y Camile (por orden de aparición) son almas realmente generosas que han encarnado para ponerse también a mi servicio. Son seres supremos que desde su rol, necesariamente jerárquico en esta tierra, me dan lecciones todo el tiempo, todas ellas con la única finalidad de seguir convirtiéndome en mejor persona, mejor alma. Mis tres hijos me llevan a mi siguiente nivel todo el tiempo. Y comparto esto contigo porque es algo que nos pasa absolutamente a todos.

Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos son nuestros maestros. HÓNRALOS.

Hónralos siendo responsable contigo, hónralos construyéndote conscientemente día a día, hónralos siendo mejor persona (cosa que cuesta trabajo, pero no es imposible). Sal del “yo soy así porque sí, pues” y ábrete a la posibilidad de cambiar. Honra a tus hijos no pretendiendo ser el “modelo de excelencia” porque eso NO ES REAL, sino más bien desde el humano que se transforma. Si tú te transformas, lo que verán tus hijos es su capacidad de adueñarse de sus propias vidas, jamás serán las víctimas de nadie, jamás se sentirán menos, jamás pondrán sus metas, sus vidas, su felicidad, sus logros en manos de los demás.

Nuestros hijos, nosotros mismos, los seres humanos en general aprendemos por modelaje, es decir, por observación, por imitación. No aprendemos desde el discurso.

CONVIÉRTETE EN EL SER HIUMANO QUE TUS HIJOS NECESITAN VER, CON EL QUE NECESITAN CONVIVIR PARA PODER PARARSE EN ESTE NUESTRO MUNDO, A VECES HERMOSO, A VECES DE MIERDA, CON UNA QUE OTRA CERTEZA, CON INFINITAS INCERTIDUMBRES. EL MUNDO ES ASÍ, NO LO PODEMOS CAMBIAR, PERO LO QUE SÍ PODEMOS HACER ES CAMBIAR NUESTRA FORMA DE ABORDARLO Y HACERLO A NUESTRO FAVOR.

VALENTINA, LUCA Y CAMILE: LOS AMO. GRACIAS POR HABERME ELEGIDO COMO EL HUMANO A QUIEN QUIEREN HACER MEJOR. CRÉANME QUE DÍA A DÍA HAGO LO NECESARIO PARA QUE ASÍ SEA. AUNQUE A VECES TAMBIÉN LA CAGO. LOS RECONOZCO COMO MIS MAESTROS, USTEDES SON ALMAS SUPERIORES Y YO SU ALUMNO.

