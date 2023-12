En un diario español, apareció un chiste que me pareció genial. En él se dibuja a un niño escribiendo la tradicional carta a los Reyes Magos de la siguiente guisa: “Queridos Reyes Magos, este año no les voy a pedir que traigan la paz para no hacerles quedar mal”.

Cuánta razón tiene el niño.

Este año ha sido muy duro y no hay visos de que el próximo vaya a mejorar. La guerra de Ucrania parece haber pasado a un segundo plano, en las noticias, pero existe, se eterniza y sigue causando muertos a diario, además de desolación. Y quien la provocara, Putin, se mantiene enrocado en sus posiciones belicistas.

El otro punto terrible es el de Israel. ¿Qué piensan los gobernantes israelitas, Netanyahu en concreto? ¿Que exterminarán a todos los palestinos? Porque, desengañémonos, para los israelitas no se trata de acabar con Hamás. Se trata de acabar con los palestinos porque, bajo su criterio, todo palestino es guerrillero. Y si no lo es, lo será (no sin razón, me atrevo a añadir).

La otra guerra, que quizás está causando más muertos y daños de lo que imaginamos, es la climática.

La última cumbre del clima celebrada en Dubái, bajo el lema “Unir, actuar, cumplir”, lema que resume con acierto cómo debemos “actuar”, pues la pasividad es dañina: unidos y cumpliendo los objetivos.

Aunque la cumbre tuvo sus momentos críticos, finalmente ofrece un mínimo rayo de esperanza.

Entonces quizás hay que pedir a los Reyes Magos que nos traigan para 2024 sensibilidad para entender el problema del cambio climático. Generosidad a la hora de actuar y sobre todo consciencia de que nos jugamos mucho. No solo el medio ambiente, sino el ambiente necesario para que la paz de verdad se instale en el mundo.