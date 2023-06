[OPINIÓN] Sonia Chirinos: Unos dicen lo que piensan, otro callan lo que sienten

Ante las próximas elecciones generales, el electorado español parece obligado a decantarse entre votar al partido socialista, que no tendrá reparos en aliarse con la extrema izquierda. O votar por el Partido Popular que, si no logra la mayoría absoluta, gobernará con Vox, tildado de extrema derecha. No tanto porque sustente posiciones fascistas (si así fuera, no participaría del juego democrático de las elecciones), sino por los temas que le producen aversión. Uno de ellos, la violencia de género.

Violencia de género es aquella que se ejerce por hombres contra mujeres que fueron sus parejas (es el dato que diferencia la regulación española de las demás). Negar esta realidad, cuando la media en España es una mujer a la semana asesinada, son ganas de provocar.

Pero convertirlo en arma política arrojadiza, no deja de ser cínico. A la sociedad española —seamos francos— no le interesa el tema. Le preocupan el desempleo o la inflación. Pero la violencia de género, en la que muchos no creen, (aunque no lo digan), no es su prioridad. Es decir, los de VOX dicen lo que muchos callan, porque no es políticamente rentable confesar lo contrario.

Por lo tanto, que unos y otros rivales políticos recurran a la violencia de género para marcar su diferencia, a mí, como mujer preocupada por el tema, me indigna. Y me indigna más si viene de estamentos de izquierda que lo único que buscan con ello, es el voto de las mujeres, con la certeza, de que no somos capaces de darnos cuenta de sus manejos políticos. O de sus torpezas legales (la ley del sí es solo sí, por ejemplo).

O sea, unos dicen lo que piensan. Y otros callan lo que sienten. Puestos a elegir, me dan menos miedo los primeros. Se les ve venir