Una vida para olvidar

Lo que menos sorprende en esta historia es que una niña fuera obligada, en pleno siglo XXI, a casarse con un desconocido. Lo que resulta dolorosamente llamativo en la historia de Deborah Feldman, autora de Unorthodox, es la pasividad de los poderes frente a la comunidad judía a la que perteneció.

Hablo de una ciudadana que nació en EE.UU., cuya Constitución garantiza la libertad y la igualdad, y que tiene a bien recordar: “Has tenido la suerte de nacer en la tierra de la libertad”.

¿Cómo es posible que se queden pasivos ante una comunidad religiosa fundamentalista que, bajo el pretexto de unos postulados religiosos, priva a las mujeres de cualquier derecho de decisión? Ni para regir su vida afectiva. Ni para acceder a una educación igualitaria. Ni siquiera para conocer los rudimentos del idioma inglés (se comunican en yidish). Porque no hablamos de Afganistán ni Kurdistán. Hablamos de EE.UU., cuyas autoridades se ponen de perfil ante una realidad que quizás no es relevante en número, pero la dignidad de las personas y sus derechos no atienden a criterios numéricos. Una sola violación de derechos debe ser condición suficiente para que se exija una respuesta contundente que ponga fin a esas aberraciones.

La historia de Feldman, que la escribió con apenas 23 años, ha dado lugar a una serie de Netflix. Recomiendo leerla. Claro está que su comunidad, la misma que es capaz de encubrir crímenes de sus “iguales” porque la justicia, según ellos, solo es cosa de Dios, la ha denostado con el peor de los calificativos: “Hija de Goebbels”.