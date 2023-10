Esta mañana me desperté sobresaltada al hilo de una voz que de la radio surgía. Era la de Milei, con unos cánticos o rugidos, más bien, vulgares y absurdos.

No solo sus cánticos. Sus promesas también. Prometer transformar su país en tres décadas, y decir que alcanzará los niveles de España, Francia y Alemania sucesivamente, no sé qué puede tener de bueno. Cuando estos países no andan en su mejor momento.

Me temo que, en salud pública, por ejemplo, difícilmente se podrán alcanzar los niveles de España, si la mejor idea es convertir el servicio público médico en acuerdos individuales entre paciente y médico.

A pesar de todo, resta por ver quién ganará las elecciones.

Luego, ver cuál de las promesas ofrecidas por ese hipotético vencedor (o vencedora) cumplirá (si alguna). En España ya estamos acostumbrándonos a que una cosa sean las promesas y otra la realidad.

El panorama mundial es terrible. En Europa vivimos en guerra. Ya he perdido la cuenta de los días que está durando lo que iba a ser un “visto y no visto” bélico.

En el Medio Oriente la situación es insostenible. La crueldad y la barbarie no distinguen de bandos.

Visto el panorama mundial, América Latina me empieza a parecer un remanso de paz. Con sus Bolsonaro o sus Milei, pero con millones de personas muy por encima de las miserias de sus políticos. Y con espíritu de cambio. Con una sabiduría popular profunda reflejada en su historia, en su arte, en su literatura, quizás no en la política, donde los ejemplos deberían ser otros. Pero como decía mi padre, hasta en la peor de las dictaduras latinoamericanas, se vive con más libertad que en las férreas democracias del otro mundo, sea occidente u oriente. Me quedo con mi América.





