¡Son capaces de votar por Montesinos!

El Perú es un país tan lisérgico que ya no me parece tan imposible que un delincuente sideral como Vladimiro Montesinos salga de prisión (lo que al parecer sería relativamente pronto), se presente electoralmente como una especie de Bukele muy capaz para enfrentar al crimen (alegando que él fue decisivo para acabar con el senderismo) y termine siendo elegido congresista (o hasta presidente). Es que leí ayer que Montesinos se habría inscrito en un partido político y, conociendo al “electarado”, se me erizaron los pelos. ¿Acaso no se permitió increíblemente que un detenido como el criminal de Gregorio ‘Goyo’ Santos, ese inefable exgobernador de Cajamarca, participe en un debate presidencial para los comicios de 2016? Santos sacó después unos nada despreciables 613 mil votos (ese 4% de la votación nacional que obtuvo impidió que su camarada Verónika Mendoza pase a la segunda vuelta) y obtuvo el 40% de la votación en Cajamarca (miren nomás el tremendo tamaño del “electarado” que hay solo en esa región, porque había que tener absolutamente plano el encefalograma para votar por un delincuente, un casi analfabeto y un inepto como Santos). Además, con un porcentaje tan alto de electores jóvenes que no tienen la menor idea de quién fue Montesinos no se puede descartar que este pueda sacar una votación decorosa. El tipo es astuto, habla muy bien y sabía pulsar las teclas para manipular a la gente. No sé qué tan inhabilitado esté, que si pagó la reparación civil, etcétera…, pero nadie me quita el escalofrío que sentí ayer, porque ya de este “electarado” me espero cualquier cosa después que 8’836,380 de invertebrados votaron en segunda vuelta por algo como Pedro Castillo. A esa cifra asciende el volumen del “electarado”, que posiblemente haya crecido un poco más por cuestiones demográficas. ¡Si hasta Vizcarra posiblemente sacaría una votación interesante después de su pésimo gobierno y la cantidad de muertos que dejó su manejo del COVID-19 y el psicópata de Antauro tiene expectativas!