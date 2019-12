Solo la Cultura salvará al Perú

A propósito de la salida de Hugo Coya del IRTV –que también condeno–, Alonso Cueto ha recordado la frase atribuida a Winston Churchill cuando en plena Guerra Mundial se le sugirió ahorrar en el fomento de las artes: “Entonces, ¿para qué peleamos?”.

Cecilia Bákula había tuiteado: “Quizá no se percatan de que sin cultura no hay progreso, no hay futuro, no hay sentido de Nación, no hay justicia, no hay inclusión”, a lo que yo respondí con el título de esta columna. Es lo que creo. En julio de 2016 publiqué en El Comercio un artículo explicando que “el gran enriquecimiento” del Perú dependía no solo de sus recursos naturales –importantísimos– sino en especial de los intangibles –su cultura– porque eso es la riqueza en la economía del conocimiento: ingenio, innovación, etc.

En esta misma columna he sostenido más de una vez (15/12/18 y 25/4/19) que la cultura es una de las ventajas comparativas del Perú que falta convertir en competitiva. Sé que en esto estoy en minoría entre los liberales. Un apreciado colega me manda la entrevista al arquitecto catalán Oscar Tusquets donde dice que cuando el Estado premia o protege expresiones culturales, está implícitamente censurando otras. Y está el tema de que los impuestos se destinan a favorecer las expresiones estéticas favoritas de los funcionarios, no de los contribuyentes. Pero la solución no puede ser dejar languidecer o hasta que se destruya nuestro bagaje y patrimonio ancestral.

Por eso me gusta cada vez más la idea de que las democracias del futuro incorporen la opción de que los contribuyentes escojan a qué políticas públicas –fuera de las elementales: seguridad, justicia, etc.– se destinen preferentemente sus tributos.