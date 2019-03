Del Solar a Las Bambas

El Gobierno dejó pasar mucho tiempo en Las Bambas. No se trata de llover sobre mojado, sino de entender el conflicto con 55 días encima. No es una novedad que desde Lima estas cosas se vean tan para después. Vizcarra no hace la diferencia con sus antecesores. Lío entre privados, decían. Ahí está pues. Pero Vizcarra nos ha vendido la idea de que él sí hará la diferencia. En esto es un calco de los demás. Toledo tuvo el Arequipazo; García, el Baguazo; Humala, Conga. ¿Vizcarra con Las Bambas? Está justo a tiempo de evitarlo.

Salvador del Solar tiene que ir a la zona. Su cargo lo demanda. No puede seguir mandando ministros apedreados. Es claro que esta protesta, aunque compleja por tramos, pasa por el deseo de las comunidades de gozar las bondades de la minería. La gente quiere compartir el progreso. Esto no es «agua sí, oro no». La izquierda pierde el tiempo con su monserga antiminera.

Con la ley en la mano, Del Solar está obligado a arbitrar en la cancha. Bloquear vías es delito. Tirar piedras a los helicópteros es delito. 1,500 trabajadores en la mina sin poder salir es delito. Bloquear el proyecto cuprífero que implica el 1% del PBI anual es delito.

Y no me vengan con «pobrecitos». Son tan ciudadanos como todos. Mirar con compasión los delitos que estoy enumerando —algunos nomás que se están cometiendo— es ponerles el membrete de «ciudadanos de segunda» que Alan usó para Bagua. No pues. Son tan iguales como tú y como yo. Y la ley es para todos por igual.

Con Gregorio Rojas liberado con comparecencia toca que las comunidades desbloqueen no solo el corredor minero, sino otras vías de Chumbivilcas y las zonas que rodean a la mina. A los Chávez Sotelo no se los libera. Este conflicto va a sentar precedentes a futuro. Aquí está en riesgo buena parte de la inversión. Lo que es de todos.