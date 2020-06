Mi estimado Fernando Tuesta Soldevilla me insta a que escriba cosas sustantivas, factuales y de manera extensa cuando me refiera a él. Recojo el pedido para regocijo suyo y de sus tuiteros seguidores, sean abiertos (como Cath Burr, Rubén Ríos, Gloria Trelles Rivas, Emiliano Ramírez Zapata, Alfredo Bocángel, Ricardo E. Gálvez, Carlos Lama López, Carlos Alberto Zapat, Christian Bravo, Rafael Ordaya Vera, Daniel Olortiga y OmarSalazarOS), sean anónimos valientes (como “Paco Yunque”, krl4, Christian Maquiavelo, diáfano, castigator, Luis Arturo, Carlos CF, calin, Fisto kingta, jacquelin y Gari 1968).

Para satisfacerles podría acudir a su tan romántica y recordada renuncia y/o destitución de la ONPE en el 2004, pero eso no fue muy agradable, así que a descartarlo (para esos tuiteros y los curiosos, enterarse del feo caso y leer cómo el TC desestimó la demanda de Tuesta, tras perder también en todas las instancias anteriores, en https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/04417-2008-AA.pdf). Pero siempre preocupado por cumplir con su deseo y de agradar a esos tuiteros, me puse a curiosear entre los proveedores del Estado, dado que conozco de la sapiencia de Tuesta y no dudaba que nuestros gobiernos hayan convocado sus valiosos servicios. Así que entré a https://apps5.mineco.gob.pe/proveedor/, puse su nombre y apareció que el Estado le ha pagado S/ 921 mil y pico por sus servicios desde 1999: S/625 mil (JNE), S/190 mil (ONPE), S/ 78 mil (Ambiente), S/14 mil (PCM), S/12 mil (DP) y S/ 820 (Defensa).

Desagregando, los años de mayores ingresos (S/582 mil) fueron durante Humala. Bajo Fujimori percibió S/61 mil en 1999 (aunque ignoro si los S/ 68 mil del siguiente año 2000 correspondieron también al “chino maldito” o a Paniagua). Con PPK y Vizcarra tampoco le fue mal, pues recibió S/ 209 mil. ¡Cumplo así con escribir extensa, factual y sustantivamente sobre él!