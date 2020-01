Sobre melocotones y jabones

Dime tres frutas, pregunta el maestro. Tres melocotones, responde el niño. Pero no, tesoro, tres melocotones no son tres frutas. Un melocotón es una fruta, pero hay más. Entonces responde: melocotón, pera y plátano. Muy bien. A los dos días, se plantea otro problema: en una cesta hay tres melocotones y dos peras, ¿cuántas frutas hay? Dos, contesta el mismo niño. Tiene razón, ¿verdad? Porque, veamos, ¿está respondiendo sobre tipos de frutas o por número de ellas? Si en el primer caso tres melocotones son solo un tipo de fruta, es correcto responder que en la cesta solo hay dos frutas: melocotones y peras. En cambio, si los tres melocotones y las dos peras del cesto son en total cinco frutas, se habría tenido que aceptar que los tres melocotones del primer caso son tres frutas. Así lo cuenta José Antonio Fernández Bravo para explicar cómo respuestas distintas a las que esperamos no necesariamente están equivocadas, que para comprender las respuestas hay que colocarnos en la posición del que las dice, porque quizá él tiene razón y nosotros somos los que estamos equivocados.

Eso falta en nuestros debates políticos. En estos días, por ejemplo, a la mayoría de los candidatos al Congreso les interesa destruir el argumento del contrario sin tomarse la molestia de entender sus razones. Lo usual es sacar de contexto las afirmaciones del adversario o descalificarlo a punta de adjetivos. Si pides derechos civiles para minorías, el contraargumento es que eres caviar. Si reclamas contra los excesos de las prisiones preventivas, es que eres corrupto. Si te indignas por las muertes de trabajadores en McDonald’s, te acusan de no reclamar igual por las muertes en el incendio de Las Malvinas. Si propones variables de inmunidad parlamentaria, es que eres aprofujimorista. Si luchas por derechos sociales, es que eres terruco. Hasta regalar un jabón se ha convertido en un símbolo que da para interpretar al gusto, a diestra o a siniestra.

Si los contrincantes solo se escuchan a sí mismos, no hay debate, sino dos monólogos que no se enriquecen entre sí. Para que haya debate hay que reconocer que existe el otro y tratar de entender sus razones, precisamente para cuestionarlas. Por eso da gracia esa muletilla de “yo respeto las ideas del candidato…” para, a continuación, llenarlo de insultos. Las ideas no se respetan, se atacan con razones. Las buenas ideas sobreviven. Lo que se debe respetar es a la persona, su dignidad y su integridad. Cuando ocurra eso, empezaremos a superar nuestra crisis política.