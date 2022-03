El exsecretario presidencial Bruno Pacheco no solo hizo lo contrario de lo que prometió hacer en ese video grabado aparentemente para mandar un mensaje a algún poderoso del Gobierno –se comprometía a colaborar con la justicia y señalar a los reales culpables de las imputaciones que se le hacen–, sino que ahora parece haberse dedicado a entorpecer las investigaciones fiscales, tanto en el área de anticorrupción como en lo que respecta a lavado de activos, a cuyas citaciones continúa dando largas.

El miércoles volvió a usar sus redes sociales para señalar falsamente que sí estaba cumpliendo con todos los requerimientos. Pero su tuit dejó entrever, además, por dónde iba la cosa. “He concurrido a todas las citaciones que se me han hecho. He solicitado se me permita el acceso a la carpeta fiscal previamente para poder concurrir a la citación fiscal. Pero para los enemigos del gobierno no importan los derechos, salvo los de ellos. @FiscaliaPeru; @congresoperu”.

¿Se sigue sintiendo parte del gobierno entonces? Parece que sí y lo que ese texto sugiere es que no delatará a nadie. O al menos no por ahora, como ha sucedido con anteriores colaboradores del entorno palaciego, cuya lealtad y pacto de “omertá” suele durar lo que la Fiscalía tarda en encontrar más indicios o pruebas condenatorias.

De momento todo indica que el hombre de los 20 mil dólares ocultos en el baño habría decidido echarse para atrás y así quizás seguir encubriendo a quienes mueven los hilos desde ‘la sombra’.

En una reciente declaración alega que el congelamiento de sus cuentas bancarias y la negativa a darle acceso a la carpeta fiscal para poder preparar su defensa atentaba contra sus derechos, “pues hasta los fiscales están en mi contra”. Para luego, muy suelto de huesos, agregar: “Yo no estoy huyendo de la justicia… Si la Fiscalía me dice que vaya ahorita, voy ahorita” ¿A quién pretende engañar el tremendo secretario? Repetimos: no ha acudido a ninguna de las citaciones del Ministerio Público.

Pero lo más importante: ¿a cambio de qué ha dado ese giro de 180 grados a su actitud inicial, a su solemne manifestación de que estaba dispuesto a colaborar con la justicia? ¿Acaso arregló?