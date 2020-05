-La cuarentena ya expiró de facto. Se seguirá respetando en zonas y rubros minoritarios donde hay más control estatal, menos necesidades y mayor conciencia del peligro, pero la cuarentena ya fue para la aplastante mayoría, lo cual es bastante peligroso dado que la plaga no ha disminuido su intensidad en lo que debería haberse reducido con una cuarentena tan temprana y rígida. Perdón por la antipática franqueza, pero hemos ahogado la economía sin los resultados esperados. Cierto es que se evitó una hecatombe inicial de contagios y se ganó tiempo para montar alguna defensa, pero quedamos lejos de los resultados obtenidos en Colombia, Argentina o Chile y ya nos toca enfrentar la posibilidad de que la peste se expanda aún más. A persignarse nomás.

-Preocupa que alguien que llegó a general (Urresti) o un editor de Canal N (“Así es la nuez”) no entiendan una jugada tan sencilla como la que ha hecho el BCR con parte de las carteras de las AFP: es un canje temporal (“repo”) de dólares por valores para que no caiga el valor de la cartera de los afiliados y no afecte el tipo de cambio. Ergo, NO es un salvataje de los gestores de las AFP (estos siguen cobrando sus ingresos aun caiga la cartera o baje el dólar), sino de los aportantes y exportadores. Mi añorado exvecino Davelouis, poco sospechoso de simpatizar con las AFP, lo explicó ayer (ver https://ldavelouis.wordpress.com/2020/o5/07/rescate-a-las-afp/) bien facilito, como para que lo entiendan Urresti o ese editor galeanista.

-El gobierno intervino los colegios privados, con el aplauso populista y el silencio de quienes no quieren ser antipáticos. Forzar a un negocio a mostrar todos sus costos y obligarlos a pactar sus precios va contra toda economía de mercado. Pero se argüirá que “la educación no es un negocio” (¡claro!, el negocio es poner el colegio privado, no la educación).