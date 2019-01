Lo ocurrido demuestra que la protesta funciona. Salir a las calles es efectivo. Los poderes del Estado y los políticos no pueden hacer eternamente caso omiso a la indignación popular. Ayer escribí que los chavarristas no habían calculado que el pacto por la impunidad en marcha era un tema que no solo ocupaba a los nichos políticos de siempre, sino que era masivo y popular. El Perú no iba a estar dispuesto a pasar por agua tibia tremenda vergüenza nacional. Y así fue: la envalentonada de Chávarry no duró ni dos días. Esta ha sido una gran victoria ciudadana.

Primero fue la dimisión de los fiscales Páucar y Almanza, quienes se habían prestado a la vergonzosa conferencia del 31 en la noche, pero que tuvieron que recular reconociendo el tremendo error profesional y personal que estaban cometiendo. Fue una decisión tardía, pero correcta. Luego llegó la ratificación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, seguro debido a la amenaza de la reestructuración del Ministerio Público y al previsible repliegue fujialanista. Finalmente, los mensajes de Keiko Fujimori y el Apra dejando sin piso a Chávarry llegaron para sellar el final del fiscal y un nuevo momento de infamia para ambos partidos.

La nueva posición del fujialanismo evidencia que la situación de Chávarry era tan frágil que resultaba bastante más costoso seguir apoyándolo que perderlo. Este no es un asunto de principios, sino de sobrevivencia, así que de ningún modo estamos frente a un acto de enmienda. No olvidemos que esta situación se habría evitado si ambos partidos no hubieran blindado a Chávarry por siete meses, cuidando sus intereses, regocijándose en su mayoría legislativa, pero nunca dispuestos a hundirse con la marioneta que operó desde la Fiscalía de la Nación.