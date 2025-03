Sic transit gloria Dina

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte parece no entender cuál es el rol que ejerce. Ni la mandataria ni sus ministros perciben la rendición de cuentas como una obligación, sino como un favor que, cuando les plazca, nos hacen a los ciudadanos o a los medios de comunicación.

El domingo, el ministro del Interior, empapelado de investigaciones, se comportó de manera altanera con la periodista Sol Carreño. Con absoluta desfachatez, Santiváñez le mostró que ya tenía el reportaje del programa antes de que sea emitido. Cuando la periodista le pidió que le muestre quién se lo había pasado le respondió “no tengo por qué enseñarte nada”. ¿Acaso es normal que un ministro del Interior acceda a información privada? Primero dijo que su jefa de prensa le pasó el documento, pero la misma funcionaria lo desmintió minutos después. ¿Acaso estamos frente al inicio un Estado orwelliano, donde el Gran Hermano que todo lo ve es reemplazado por la Gran Wayki?

Ayer la casa de Santiváñez fue allanada por la Fiscalía. Horas más tarde, llegó a una reunión ministerial donde, como si cada nueva investigación fuese una medalla que hay que exhibir orgulloso, fue ovacionado de pie por ministros y la propia presidenta, quien culpó a los caviares.

Boluarte, al igual que Santiváñez, ha entendido que su pésima gestión puede pasar a segundo plano si se apunta al enemigo en común del principal bloque congresal. Es así como el fujimorismo y Avanza País se niegan a censurar al ministro porque sería “darle el gusto a los caviares”.

Así como gran parte de la izquierda es capaz de avalar y darle las riendas del país a cualquier orate que diga “Fujimori nunca más”, la derecha necia y torpe es capaz de hacer lo mismo con cualquiera que le declare la guerra a los caviares. Ambos sectores no ven la política como un plan de desarrollo de políticas públicas, sino como una guerra interminable. Sin embargo, no deberían olvidar que el poder es efímero y lo que hoy avalen mañana podrá ser usado por sus propios enemigos en su contra.