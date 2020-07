Muestra mucha ignorancia –o miente– Vizcarra cuando afirma que nunca hubo una buena salud pública en el Perú. No solo hubo una excelente salud pública –tanto en infraestructura como atención-, sino también una muy buena educación estatal (pregúntenle a Hugo Neira) bajo el gobierno de Odría (1948-56). Cierto es que solo era de cobertura urbana, pero la construcción de hospitales (y postas) y colegios públicos, su equipamiento y la calidad de su personal fueron de primer mundo; ese esfuerzo no se ha repetido en nuestra historia. Al César lo que es del César y la verdad tal como fue: Odría fue un dictador de derechas, pero eso no puede ser razón para negarle objetivamente lo que hizo de positivo. Como bien decía George Orwell, si una verdad aparece en el Daily Telegraph –diario conservador inglés, muy lejano a Orwell–, pues simplemente es la verdad, aunque haya aparecido allí (“Some things are true, even though the Daily Telegraph says they are true”).

Así joda a muchos, el Perú sí tuvo alguna vez altos estándares en salud y educación y eso fue bajo Odría (el 12.34% del presupuesto de 1954 fue para Salud. Ver: https://www.researchgate.net/publication/320147403_Populismo_y_Salud_Publica_durante_el_ochenio_de_Odria). Aunque lo callen o escondan, la derecha más derecha fue la que más hizo por la salud pública.

Como en el Perú hay muchos que desaprueban la prueba PISA, algunos dirán que soy un nostálgico de Odría u otra pachotada. No. Simplemente digo una VERDAD. Porque aunque incordie, sacas a Castilla (recién hubo un país con él), Cáceres (reconstruyó al Perú tras la guerra con Chile), Leguía (un estadista) y Odría y uno deja de contar presidentes que hayan valido la pena (nunca se hacen balances históricos con los vivos). Es triste decirlo, pero el 90% de los virreyes fueron mucho mejores gobernantes que el 90% de nuestros presidentes.