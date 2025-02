Si Alianza Lima anula a Luis Advíncula, ¡CLASIFICA!

El Boca de Fernando Gago y el Alianza Lima de Néstor Gorosito son muy similares en su estilo de juego: a ambos les gusta tener el balón mucho tiempo, pero no saben muy bien qué hacer con él ni —mucho menos— cuándo cambiar el ritmo de juego. El fútbol de los dos se basa en rotar el esférico con mucha prolijidad, ampliar hacia las bandas y centrar, ya sea con el extremo o con el lateral, pero así, salvo alguna jugada fortuita o inspiración divina, es ‘fácil’ de leer y neutralizar.

En ese contexto de lateralización abusiva del juego, de los ocho futbolistas titulares que se moverán por banda hoy, solo uno de ellos suele ofrecer algo distinto y es el buen Luchito. Y es que, además de correr hasta el fondo y centrar, o triangular y centrar, o habilitar al compañero para que pueda centrar, Luis Advíncula hace —y muy bien— la diagonal. Y lo volvió a hacer en el último partido, previo a la revancha por la fase 2 de la Copa Libertadores: enganchó, corrió, le pegó y cantó su gol.

La fórmula es tan sencilla como compleja: enganchas, te perfilas y le pegas. La hacía Arjen Robben en el Bayern Munich, Adriano en el Inter y hoy la repite Lucho en Boca: enganchas hacia dentro desde tu banda, avanzas paralelo al arco rival y le pegas. No todas serán gol, seguramente, pero te haces impredecible para tu marcador: “¿Irá hasta el fondo y centrará o me enganchará y pateará?”.

Esa es la clave xeneize para ganar y eso es lo que los íntimos tendrán que evitar. Por ello, Miguel Trauco no puede quedar mano a mano contra Luis Advíncula porque perderá, ya sea por velocidad o físico, pero perderá. Y eso podría hasta cuestionar su titularidad en este duelo, pero, bueno. ¿La solución? Que Eryc Castillo —y no el volante, para no dejar hueco— baje y ayude a anular al peruano, el más peligroso del rival.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Boca vs Alianza?

El partidazo entre peruanos y argentinos será transmitido (07:30pm, hora peruana) por el canal oficial de la Copa Libertadores, ESPN, por Disney Plus, por Telefé y -totalmente gratis- por Pluto TV.

🇵🇪😮‍💨 ¡¡QUÉ LOCURA!! ¿Sabías que..? Los últimos 5 goles de Luis Advíncula con Boca Juniors fueron con la ZURDA. Y sí, TODOS fueron GOLAZOS. 🔵🟡 pic.twitter.com/OSfYRva1ta — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) February 23, 2025

