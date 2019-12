Shopping List (Spoiler alert! Not politically correct)

Ya terminó la locura de la Navidad. Uf. Aunque se trate de cosas que nos sacan de quicio (tráfico, comprar regalos, estrés, envolver regalos, tráfico, disparada de última hora a Wong porque faltó un panetón, ¡ah! y tráfico) o que nos malogran la digestión (pavo, chancho, tamal, chocolate, ¡ah! y panetón). Cada enero cuando llega la tarjeta juramos que nunca más y cada diciembre caemos en lo mismo.

Por eso y frente a un 2020 repleto de incógnitas y que recién empieza, quiero hacer con usted, amable lector, una lista distinta. En realidad dos.

La primera lista, para que la compare con la suya, es el referente diario de la vida del argentino, y la segunda un listado de los países donde podríamos ir a vivir. En la región se entiende; no vale la opción París.

Lista de los tipos de cambio en la Argentina de hoy:

-Dólar mayorista: a US$60

-Dólar minorista ahorro o tarjeta: a US$81.90

-Dólar para gastos de salud, proyectos de investigación o adquisición de materiales para la lucha contra el fuego: a US$63

- Dólar paralelo: a US$76.75

-Dólar CCL o cable: a US$73.44

-Dólar Bolsa o MEP: a US$72.71

-Dólar para exportadores de productos industriales o servicios o productos agroindustriales seleccionados de economías regionales (-5% de retención): a US$57

-Dólar para exportadores de trigo o maíz (-15% de retenciones): a US$51

-Dólar para exportadores de soja (-33% de retención): a US$40.10

Para usted todo claro, ¿verdad? Qué bien. Porque lo que es yo no entiendo ni tomate. Si este panorama llega a darse en el Perú no hay quién duerma ni haga nunca más ni medio negocio y arde Troya. Pero no estamos allí, ni estamos así. (Recordar por si acaso que esto no sucede en Never Never Land, sucede en la Argentina “el país rico y culto” que tanto envidiamos).

¿Ya se dio cuenta de la diferencia? Entonces pasemos. Escucho a diario llover las quejas y las críticas respecto al país donde vivimos. Es válido quejarse y cada uno está en su derecho de pedir más o mejor. Puede que la vida en el Perú sea: a) deprimente, b) sin futuro, c) llena de corruptos, d) sin oportunidades, e) restrictiva, f) insegura y/o g) anárquica. Pero seamos justos, hagamos un reality check y pasemos en revista cómo están los otros vecinos del barrio.

1. ¿Colombia?

2. ¿Ecuador?

3. ¿Bolivia?

4. ¿Chile?

5. ¿Brasil?

6. ¿Argentina? o

7. ¿Venezuela? (¡!)

Como para pensarlo. Quedan Uruguay y Paraguay. El primero es amable, estable, culto, business friendly, pero chiquito. El segundo está regio para invertir y los guaraníes son muy emprendedores pero no sé si quiera mudarse definitivamente a Asunción.

Perú no será perfecto, pero nadie nos gana en biodiversidad, mestizaje, historia, cultura milenaria y gastronomía. Nadie nos gana en afán de superación. Este gobierno no ayuda, cierto, pero ellos son los menos. El Perú somos más.