Shakira y Alianza Lima se quedaron sin físico

En el momento que escribo estas líneas, aún no sé si Shakira se recuperó o no, pero lo que de verdad importa —al menos en esta sección— en realidad es si Alianza Lima logró recomponerse o no. La colombiana no resistió toda la sazón de una ronda de los cebiches más exóticos y los victorianos no aguantaron la seguidilla de partidos —sin rotar el plantel— que impuso el DT Néstor Gorosito.

Aún no sé si la ex de Piqué agitará las caderas (solo como ella sabe) en el Estadio Nacional, pero sí espero que los blanquiazules no desfallezcan tras el primer pique en Matute. Y es que la primera tarea de ambos es la más difícil: vencerse a sí mismos, demostrar que su mente puede superar todo malestar físico y, no solo mantenerse en pie, sino también terminar victoriosos y dignos.

Y aquí es cuando recuerdo la mejor narración de una remontada, que ya escuché en toda mi vida y que ocurrió en la Champions League de 2019, cuando los Spurs eliminaron al Ajax tras ir abajo 3-0 en el global y clasificaron a la final. Lucas hizo el primero, el segundo y el tercero a los 95 minutos cuando comenzó a correr segundos antes del final: “Nadie sabe de dónde saca esas energías. Con sus últimas fuerzas; en el momento en el que el cuerpo no responde más al cerebro, sino al corazón, el balón llegó al área… ¡Luuuuucas! (x2); ¡gol de Tottenham! ¡Fue con el corazón! Cuando el pie no responde al cerebro, responde al corazón”.

El relato de Jorge Iggor hizo llorar a Lucas de la emoción (cuando lo escuchó) y creo que sería un excelente motivador en estas horas donde la reina de la música latina y el equipo del pueblo buscan un aire que les devuelva su plenitud física y su cuerpo porque, antes de enfrentarse al escenario y a Boca Juniors, el primer reto será vencerse a sí mismos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: