Shakira es un cáncer cultural

“UN GRAN PODER CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD”. La primera vez que escuché esta frase fue viendo la película Spider-Man, cuando el tío Ben le manda un tremendo estatequieto emocional a Peter Parker y finalmente se convirtió en su lema.

Investigando un poquito más me entero de que la frase es un adagio (expresion concisa que viene acompañada de una enseñanza moral y que termina siendo fácil de memorizar).

Sería bueno que con todo cariño la gente del entorno de Shakira se sentara a ver con ella esa película y ojalá lograra darse cuenta del demoledor impacto que está teniendo en sus millones de seguidores su desafortunado mandato “LAS MUJERES YA NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN”.

Quiero que sepan, antes de continuar estas líneas, que me declaro fan de Shakira: he bailado sus dos discos hasta que me salieron ampollas en los pies, la fui a ver a La Feria del Hogar la primera vez que vino a Perú y, qué duda cabe, que su caso de éxito viene acompañado de todos los requisitos que un humano necesita reunir para lograr sus metas, sueños, objetivos. Todo eso se lo reconozco. Cuando decidió dar el salto al mercado anglosajón, me desconecté de su música. Sin embargo, seguía en mi radar por los logros que continuaba cosechando universalmente. El romance con Antonio de la Rúa (hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa) tuvo un desenlace digno del programa de Andrea Llosa, donde él le reclamaba una compensación económica de 100 palos verdes, no se sabe si por haberla soportado hasta el punto de terminar con los huevos reventados o por contribuir al desarrollo de su carrera musical, o por el simple hecho de esquilmarla. Elabore usted su teoría.

De ahí en adelante Shakira se borró de mi cerebro, Ctrl + Alt, hasta que apareció un informe en mi segundo diario favorito del mundo, El País, de España ( y aquí sale mi lado sobón, digo el segundo favorito porque mi primero, primerísimo es PERÚ21), resultando ser que a la señorita Shakira Isabel Mebarak Ripol le llega a la punta de la teta izquierda pagar impuestos. Es decir, ella es miembro honorario de esa tribu de salvajes que creen que un país se sostiene del aire.

Ella está en el club de los que piensan que los sueldos de los maestros y la infraestructura educativa aparecen de la nada, que los bomberos y sus equipos son un milagro de Dios o, peor aún, que los hospitales y etc., etc., etc., pues se construyen solos. Mira tú, Shakira, como dice tu canción: TE FELICITO, QUÉ BIEN ACTÚAS…

No profundizaré en el tema porque faltarían hojas y solo me ceden este espacio en el diario. Ante tamañas evidencias, Shakira evita ir a juicio y probablemente a la cárcel gracias a un pacto con las autoridades en el que ella acepta reconocer que cometió fraude fiscal en España además de pagar 7 millones 300 mil euros y una multita de 432 mil euros para salvarse de ir de viaje a Canadá (o sea, cana, cárcel).

De ahí en adelante, Shakira se convirtió en tema central de mis sesiones psicoanalíticas. ¿Por qué?, estará pensando usted, amable lector. Pues simplemente porque activó en mí la raya largamente autoobservada de “a mí las figuras de admiración no me pueden defraudar porque en el acto las termino odiando”.

Lo anterior tiene que ver con algo muy profundo en mi existir: y es que siendo la principal figura de un ser humano sus padres, y en mi caso habiendo sido una figura que ha defraudado, mi tolerancia a la frustración respecto a los valores no ejercidos es cero. Es decir, en mi locura, en mi mente subconsciente, yo tiendo a idealizar a los personajes con los que hago match y no les permito ni una pulga. Obviamente, eso es imposible de sostener porque los seres humanos habitamos fortalezas y debilidades. Y es por ese juicio al fondo de mi mente que en alguna etapa de mi vida me comencé a quedar literalmente solo, buscando relacionarme con seres perfectos. COMPLETAMENTE IRREAL. Siendo yo mismo el primer espécimen hacia quien sentía profunda aversión cuando aparecían mis sombras.

Para que no se quede pegado con lo anterior y, si algún día nos vemos en la calle, usted no vaya a decir: “Mira, ahí está el loco de mierda de Galdós”, le cuento que eso ya está trabajado, resuelto y archivado. Y, cada vez que se activa, logro hacer el recorrido pertinente a nivel emocional, cognitivo, conductual necesario para autoobservar la conducta y salir bien parado, y no matar a juicio limpio a los demás.

Y así, cuando todo andaba bien en mi universo lejos de Shakira, comienzan a aparecer las noticias de la ruptura sentimental entre la susodicha y Piqué. Es muy probable que le han roto el corazón a mi conflictuada favorita, se la doy. Que Piqué puede haberse comportado como un cabrón, se la doy. Que no honró su matrimonio y a la hora de serle infiel le importó poco o nada sus hijos, se la doy. Que seguro le puso los cachos más de una vez, se la doy.

Sin embargo, lo que sí no puedo tapar con un dedo es que Shakira en su inmenso dolor (qué duda cabe) viene gestionando su crisis desde un lugar de profunda inconsciencia, donde no solo está reventando a sus hijos, sino también a una gran parte de sus seguidoras que se están comprando el cuento de la barranquillera y por ende creen que así es como se debe ser cuando hay una ruptura: VENGATIVA, MATERIALISTA Y DESCONECTADA DEL PROCESO EMOCIONAL. Es decir, Shakira se ha convertido en un cáncer cultural. Te la voy a poner más clarita: Shakira está cagándole el cerebro a tus hijos y, bueno, a los suyos hace rato. Y esto es serio porque está anclando en la cultura su equivocado mensaje de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira se ha vuelto la principal vocera de la ALIENACIÓN PARENTAL, desarrollando y exponiendo una imagen negativa del progenitor. Lo hace por medio de sus canciones y en millones de comentarios públicos en cuanto medio existe. Tiene todo el derecho a sentir dolor, rabia, frustración y traición, pero a lo que no tiene derecho es a ser irresponsable respecto al impacto en sus hijos que esas acciones reiteradas están generando. Lo hace una y otra y otra vez, y no hay quien la pare. Lamentablemente, se olvida o, peor aún, a lo mejor lo ignora, que los niños no son trofeos de guerra en un divorcio. Que lo que ocurre entre los padres no tiene nada que ver con ellos y por ende no es justo involucrarlos. Y lo más importante, los niños necesitan construir relaciones sanas con ambos progenitores. Esto no va de si él la cagó primero, entonces yo los remato.

Shakira es hoy por hoy la promotora número uno de la NORMALIZACIÓN DE LA VENGANZA EMOCIONAL. Sus canciones hacen nítida alusión directa a su expareja, inclusive a su nueva relación. El impacto es muy claro: la normalización de la exposición pública del dolor emocional como una forma de venganza. Estando muy lejos de lo que desde su impacto positivo como artista de gran llegada podría lograr: fomentar la comunicación asertiva y el crecimiento personal tras una ruptura. Es decir, me hago cargo, hago terapia, me duele, pero no daño a los demás. Pero como eso no ocurre en el universo Shakira, lo que está anclando como mensaje profundo es el refuerzo de que el desamor debe resolverse con ataques y represalias.

Shakira no ha dejado en los últimos tiempos de definirse a través de su sufrimiento. Es decir, se ha convertido en la abanderada mundial de la victimización. Cuando una persona adopta el rol de La Víctima, automáticamente cierra toda posibilidad de asumir responsabilidad alguna sobre lo ocurrido, menos aún sanar y avanzar. Gran mensaje sobre todo a nivel comercial, pues es harto sabido que las víctimas siempre atraen más la atención, es de los lugares más fáciles donde empatizar: LA CULTURA DE LA VICTIMIZACIÓN.

TRABAJAR LAS EMOCIONES NO IMPORTA UN CARAJO es lo que dice de alguna manera Shakira con su accionar. Desde desconectarse de ellas porque, si haces lo contrario, si las escuchas, te conviertes en una persona débil, hasta el concepto de “hay que reprimir el dolor para convertirlo en éxito material”. Todo lo contrario a reconocer, sentir, profundizar y gestionar para finalmente aprender y no caer en el mismo patrón a futuro.

Shakira es hoy por hoy ese producto de la industria musical que deberías tener muy alejado de tus hijas/os, pues lo único que está haciendo es promover modelos de gestión emocional diametralmente opuestos al equilibrio, donde el éxito, según ella, es medido por el tamaño de su cuenta bancaria a costillas de su profunda infelicidad y en detrimento de sus hijos.

P.D. Al cierre de esta edición, Shakira no se presentó ayer en el Estadio Nacional por un tema de salud. El dolor, cuando no es reconocido y trabajado en nuestro universo emocional, sale en forma de enfermedad.

