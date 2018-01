Sexo gratis aquí

Si usted quiere saber cómo tener sexo gratis, siga leyendo esta columna. No, la verdad, no. Esta columna no es sobre sexo, pero ya que tengo su atención, aprovecharé en resaltar que aún no se está haciendo nada por acabar con las pésimas condiciones de vida en las que se encuentra Madre de Dios y la Amazonía en general.

Madre de Dios tiene serios problemas de acceso a agua y saneamiento. Más del 50% de los niños y niñas sufren de anemia y la cifra sube a 88% si medimos a las comunidades rurales. Resulta lógico que se encuentre en los últimos lugares en las pruebas de comprensión lectora y de matemáticas.

Una de cuatro adolescentes son madres o están embarazadas. La economía ilegal no solo está acabando con los ecosistemas, sino que ha alterado el nivel de ingresos, encareciendo los alimentos y generando una trampa para los más pobres.

Ya vamos a cumplir 200 años de independencia, pero aún no hay una política integral que solucione la problemática de nuestros conciudadanos en la Amazonía. No hay nada que celebrar si como república no hemos aprendido cómo gobernar para todos por igual. El discurso del viernes del Papa quedó en lo estético y los tomadores de decisión “se hicieron los distraídos”.

La selva africana está más presente en el imaginario de los limeños que nuestra propia selva. No es posible que sepamos lo que significa “hakuna matata” y que no sepamos qué significa “Irake” o “Jatibi Jakon Biris”. El país no necesita un mayor diálogo y reconciliación entre partidos políticos; necesita mayor diálogo y reconciliación con los ciudadanos más excluidos y olvidados.

¿Queremos entrar a la OCDE? Empecemos por aprender a entrar a nuestros pueblos. Las prioridades no pueden seguir patas arriba. Empecemos por casa, bien adentro.