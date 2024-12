¿Sería mala idea una justicia “algebraica”?

Jaime de Althaus presentó en CADE reflexiones sobre la indispensable reforma judicial y Maite Vizcarra agregó en su columna semanal lo que la inteligencia artificial puede brindar en este campo, que es mucho, además de mencionar que se viene aplicando ya en Perú de manera limitada. Hay publicaciones sobre distintas experiencias internacionales que pueden servir de guía.

Ideas sobre la reforma de justicia, como en muchos otros sectores, se han acumulado, diagnóstico tras diagnóstico, desde los noventa en adelante, como mínimo. Lo que ha faltado en diversos momentos es el compromiso político suficiente para generar un sistema de justicia realmente independiente. Finalmente, es el sistema judicial el que tiene la última palabra cuando abusan de su poder el Congreso o el Ejecutivo. Un sistema judicial realmente independiente y competente implicaría un freno a cualquier abuso.

Además, hay quienes ganan de que el sistema judicial se mantenga así. Uno le paga más a un guía de safari que a uno de museo, precisamente porque en el primero hay riesgos grandes y el segundo solo conocimiento. En términos de incentivos, un sistema judicial poco predecible es más negocio para más abogados que uno ordenado y predecible. Por supuesto, existen los abogados que sí quisieran una reforma judicial, pero hay muchos que ya se acostumbraron a obtener ganancias de lo mal que funciona el que tenemos.

Apenas graduado de mi maestría hace casi 35 años dediqué aproximadamente 10 a estudiar la reforma del sector público, incluidos los temas de reforma judicial y policial, parte de las reformas que Moisés Naím llamaba de “segunda generación”. En un cuadro que debo haber visto incontables veces, Naim mostraba la diferencia entre las reformas de primera generación (estabilización, libre comercio, desregulación, etcétera) de las de segunda (reforma del Estado en múltiples frentes: educación, salud, judicial, policial, de elaboración de normas, etcétera). Las segundas se caracterizan por tener oposición organizada y beneficiarios dispersos. Es lo que hemos visto también en el tema del Reinfo. La mayoría de la gente está en desacuerdo con su ampliación y en contra de la minería ilegal, pero no sale a las calles como sí lo hacen los mineros ilegales. El gran problema para este tipo de reforma no es tener un diagnóstico técnico, sino uno político que permita su puesta en marcha y consolidación en el tiempo.

En la reforma judicial en particular hay, además, la gran pregunta de si se puede esperar que la reforma se haga desde dentro o requiere promoverse desde fuera. E incluso en el segundo caso, sería de una ingenuidad digna de mejor causa creer que este Congreso, con mayoría de congresistas con investigaciones fiscales en proceso, pueda querer una justicia independiente. Tampoco se puede creer que el ministro de justicia de este gobierno es un abanderado de dicha causa, más aún cuando en lo que parece más un lapsus psicoanalítico que un error, la presidenta dice que hay que quitarle la venda a la justicia porque está cieguita. ¿Querrá que identifique si juzga a algún Boluarte o un tal Cerrón?

Como la justicia sí debe ser ciega, una idea que me vino a la mente es que podría pensarse en una justicia algebraica, donde todos los nombres propios que aparecen en los expedientes —litigantes, acusados, testigos, direcciones, etcétera— son reemplazados por letras: x1 acusa a x2 de haberlo estafado porque le vendió una propiedad A, pero x2 se defiende… Es más fácil lograr una solución justa e igual para todos los casos similares si eliminamos los nombres. Uno debería incluso evaluar si conviene o no que se sepa los nombres de jueces y fiscales. No solo la corrupción, sino las amenazas del crimen organizado —probablemente detrás de varias de las liberaciones sospechosas de delincuentes avezados— son mucho más difíciles de poner en práctica si es que no se sabe quién juzga ni acusa. Eso trastoca la idea de juez natural que tienen los abogados, pero la mejor prueba de que no se les puede dejar solo a ellos la reforma judicial es que son ellos quienes han construido lo que tenemos que reformar.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO