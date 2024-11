Ser y parecer

Todo trabajo tiene una dimensión ceremonial. Uno no solamente es, digamos, un psicólogo, sino que también debe actuar como uno. Es perfectamente posible que algunas personas tengan una actuación impecable, sin tener la formación rigurosa que demandan algunas profesiones, pero despiertan la confianza, a veces apasionada y sostenida, de muchos. Son embaucadores brillantes, es cierto, más frecuentes en los oficios de ayuda a personas que, digamos, en las de la construcción de puentes o aviones.

Pero también puede ocurrir que alguien haya seguido todas las etapas de una formación exigente con esfuerzo y éxito, que sea un verdadero especialista, pero descuide por vocación o incapacidad, todos los rituales que la sociedad espera de quienes cumplen esa función. En este caso es un psicólogo, pero no parece. Es probable que deba trabajar mucho más e invertir muchas más energías para ganarse la confianza del público y avanzar en su carrera.

Por esa razón, según Nassim Taleb —el de El cisne negro y Antifrágil—, si tenemos que escoger entre un profesional que sea y parezca, y uno que sea y no parezca, habría que ir por el segundo. Las personas de ese tipo deben desafiar las expectativas y los prejuicios de la sociedad: todas esas imágenes que inevitablemente nos vienen a la cabeza cuando escuchamos “médico”, —ooops, utilicé el masculino e iba a escribir, sin pensar, “enfermera”, un ejemplo de a lo que me refiero—, abogada, electricista, etcétera.

No se trata, por lo menos, no solamente, de discriminación. Durante muchos años hemos crecido curados por médicos y nuestra mente genera modelos bastante resistentes. Sin embargo, dada la demografía de las actuales facultades de medicina, ese modelo va a inevitablemente cambiar. Por eso, las mujeres que no se amilanaron ante los estereotipos y vencieron todo tipo de obstáculo, siendo al mismo tiempo excelentes galenas, merecen mucha admiración.

Ceremonias y rituales no descalifican, pero no debemos subestimar a quienes no las siguen al pie de la letra o se apartan de ellas. Con frecuencia, si les damos la oportunidad, si nos atrevemos a elegirlos en los procesos de selección, si decidimos encargarles la conducción de proyectos importantes —probablemente sean el tipo de jefe que prefiere decir “síganme” y no “vayan”—, si los ascendemos en la línea de carrera, van a contribuir de manera importante y hacer la diferencia.